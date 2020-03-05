ВЦИОМ: Женщины хотят на 8 Марта цветы и турпутёвку, но мужчины готовы лишь на цветы и бижутерию

Желания женщин России о подарках к 8 Марта расходятся с идеями мужчин. В топ-3 самых нужных дамам в этот день вещей, помимо цветов (47%), попали «путёвка в туристическую страну» (31%) и «билет в театр» (25%). В то же время в топ-3 подарков женщинам, на которые готовы потратиться мужчины, помимо цветов, попала «бижутерия с косметикой» (24%) и «спиртные напитки с деликатесами» (17%). Данные в четверг, 5 марта, публикует ВЦИОМ.



Фото: с сайта wciom.ru

Женщины также ждут «ювелирные украшения» (17%), «деньги» (16%), «парфюмерию» (15%), «мобильный гаджет» (11%) и «бытовые приборы» (10%). Каждая двенадцатая россиянка хочет на 8 Марта книгу (8%). Ещё 7% девушек и дам России ждут в этот день автомобиль.



Однако щедрость мужчин не совпадает с чаяниями представительниц прекрасной половины человечества. Машину дарить не готов никто из участников исследования. На деньги в качестве подарка согласны 15% мужчин России. Далее идут «ювелирные изделия» (11%), «бытовые приборы» (8%) и «сувениры» (7%). Замыкают мужскую десятку представлений о хорошем подарке девушке на 8 Марта «мобильный телефон» (4%) и «игрушки» (4%).



Фото: с сайта wciom.ru

Обременённые постоянными отношениями мужчины чаще всего считают, что их партнёрша имеет более 4 часов свободного времени каждый будний день. В этом уверены 29% респондентов ВЦИОМ. Каждый третий (33%) верит, что его женщина предоставлена сама себе 2–3 часа в будни. Женская свобода в выходные существенно шире. До 12 часов на себя есть у каждой шестой женщины с постоянным партнёром (17%). До 7 часов личного времени есть у каждой третьей дамы (31%). Менее одного часа для самой себя остаётся у 7% россиянок.



Фото: с сайта wciom.ru Фото: с сайта wciom.ru

При этом 72% мужчин уверены, что свободное время женщине нужно для занятий «домашним хозяйством и детьми». Каждый четвёртый кавалер (26%) полагает, что свободное время женщине необходимо для просмотра телевизора. Каждый пятый (19%) готов удалить себя на какое-то время из сознания любимой, если она читает книгу. Лишь 18% мужчин сказали, что в свободное время их женщина «просто отдыхает».

