Цветочный залп. В Петербурге повысилась концентрация озадаченных мужчин и довольных женщин
Международный «день мужчины с букетом» по сложившейся традиции начался в Петербурге заранее. Первыми цветы 6 марта получают женщины-коллеги и руководители. На улицах города замечены толпы спешащих мужчин со свёртками в руках. За подготовкой к празднику наблюдал фотограф «Фонтанки».
Розы, мимозы, хризантемы и тюльпаны — сегодня цветы разлетаются как горячие пирожки, а владельцы благоухающих точек делают кассу. После Дня защитника Отечества эстафетную палочку получили мужчины, теперь их черёд поздравлять и говорить комплименты. Близость красных дат сказалась — например, один из петербуржцев завернул букетик в пакет, оставшийся от даров к 23 февраля.
Женщины, помня об истории праздника, тоже закупились цветами и шампанским, чтобы встретить пятницу во всеоружии.