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06.03.2020 13:03
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Цветочный залп. В Петербурге повысилась концентрация озадаченных мужчин и довольных женщин

Международный «день мужчины с букетом» по сложившейся традиции начался в Петербурге заранее. Первыми цветы 6 марта получают женщины-коллеги и руководители. На улицах города замечены толпы спешащих мужчин со свёртками в руках. За подготовкой к празднику наблюдал фотограф «Фонтанки».

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Розы, мимозы, хризантемы и тюльпаны — сегодня цветы разлетаются как горячие пирожки, а владельцы благоухающих точек делают кассу. После Дня защитника Отечества эстафетную палочку получили мужчины, теперь их черёд поздравлять и говорить комплименты. Близость красных дат сказалась — например, один из петербуржцев завернул букетик в пакет, оставшийся от даров к 23 февраля.

Женщины, помня об истории праздника, тоже закупились цветами и шампанским, чтобы встретить пятницу во всеоружии.

© Фонтанка.Ру

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