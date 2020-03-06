После соглашения Путина и Эрдогана у сирийского города преткновения появился российско-турецкий конвой
Режим прекращения огня в Идлибе, который вступил в силу 6 марта, явил миру картину совместного патрулирования трассы М4 недалеко от Серакаба, где ранее протурецкие силы воевали с войсками Башара Асада.
«В пятницу [6 марта] российские и турецкие военные проехали по трассе М4, недалеко от Серакаба в провинции Идлиб, после прекращения огня, достигнутого между сирийскими правительственными войсками и силами, поддерживаемыми Турцией, при поддержке Москвы и Анкары» — так 6 марта видео конвоя анонсирует издание Ruptly.
На записи видно, как военные автомобили с флагами РФ и Турции передвигаются по трассе, которая соединяет порт Латакию и крупнейший город республики Алеппо.
Напомним, что после начавшейся в конце февраля турецкой военной операции «Весенний щит» войска Башара Асада и протурецкие силы бились за город Серакаб, который является стратегически важным пунктом около трасс М4 и М5. 2 марта 2020 года в Серакаб были введены подразделения российской военной полиции. Этот город несколько раз переходил из рук в руки, пока в итоге инициативу не перехватили правительственные войска. 5 марта Путин и Эрдоган встретились в Кремле. Итогом переговоров стало соглашение об урегулировании в Сирии. В частности, было оговорено прекращение огня, а также создание коридора безопасности по 6 км к северу и югу от М-4.