Режим прекращения огня в Идлибе, который вступил в силу 6 марта, явил миру картину совместного патрулирования трассы М4 недалеко от Серакаба, где ранее протурецкие силы воевали с войсками Башара Асада.



«В пятницу [6 марта] российские и турецкие военные проехали по трассе М4, недалеко от Серакаба в провинции Идлиб, после прекращения огня, достигнутого между сирийскими правительственными войсками и силами, поддерживаемыми Турцией, при поддержке Москвы и Анкары» — так 6 марта видео конвоя анонсирует издание Ruptly.

