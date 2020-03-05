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05.03.2020 20:51
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«В критические моменты нам удавалось находить точки соприкосновения». Путин и Эрдоган подписали документ по урегулированию в Сирии

Почти честь часов длились переговоры между президентами России и Турции в Москве. Результатом стал совместный документ по урегулированию в Сирии, пишут 5 марта РИА Новости.

«Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в оценке происходящего в Сирии. Но каждый раз в критические моменты нам удавалось находить точки соприкосновения. Так произошло и в этот раз», - заявил по итогам переговоров Владимир Путин.

Глава российского государства уверил журналистов, что было найдено приемлемое решение проблемы в сирийском Идлибе. До этой встречи в Москве и Анкаре прошли три раунда переговоров между странами на уровне экспертов, но достичь договоренностей по их итогам не удалось.

Итоги подробно должны осветить министры иностранных дел двух стран.

Эскалация конфликта в провинции началась в конце февраля. Российская сторона поддерживает президента Сирии Башара Асада, Турция — оппозиционные силы.

27 февраля Турция начала операцию «Щит весны» после того, как стало известно о гибели более 30 турецких военных в результате авиаудара сирийских сил. По данным Минобороны Турции, с начала операции убиты более 3 тыс. сирийских солдат.

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Комментарии (7)

Надежда Кузнецова
"Пути" поправили!!! А "Почти ЧЕСТЬ часов длились переговоры..." исправить слабо?
Nationalverrater_2
А Воловьи Лужки так и остались за турками....Эй , военная полиция !
Выхады, урус, не бойса - перемирие якши !
Надежда Кузнецова
Ой, а у нас новый президент? Пути??? Когда выборы пошли??? И честь часам отдавал что-ли?
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