«В критические моменты нам удавалось находить точки соприкосновения». Путин и Эрдоган подписали документ по урегулированию в Сирии
Почти честь часов длились переговоры между президентами России и Турции в Москве. Результатом стал совместный документ по урегулированию в Сирии, пишут 5 марта РИА Новости.
«Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в оценке происходящего в Сирии. Но каждый раз в критические моменты нам удавалось находить точки соприкосновения. Так произошло и в этот раз», - заявил по итогам переговоров Владимир Путин.
Глава российского государства уверил журналистов, что было найдено приемлемое решение проблемы в сирийском Идлибе. До этой встречи в Москве и Анкаре прошли три раунда переговоров между странами на уровне экспертов, но достичь договоренностей по их итогам не удалось.
Итоги подробно должны осветить министры иностранных дел двух стран.
Эскалация конфликта в провинции началась в конце февраля. Российская сторона поддерживает президента Сирии Башара Асада, Турция — оппозиционные силы.
27 февраля Турция начала операцию «Щит весны» после того, как стало известно о гибели более 30 турецких военных в результате авиаудара сирийских сил. По данным Минобороны Турции, с начала операции убиты более 3 тыс. сирийских солдат.