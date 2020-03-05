«В критические моменты нам удавалось находить точки соприкосновения». Путин и Эрдоган подписали документ по урегулированию в Сирии

Почти честь часов длились переговоры между президентами России и Турции в Москве. Результатом стал совместный документ по урегулированию в Сирии, пишут 5 марта РИА Новости.



«Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в оценке происходящего в Сирии. Но каждый раз в критические моменты нам удавалось находить точки соприкосновения. Так произошло и в этот раз», - заявил по итогам переговоров Владимир Путин.



Глава российского государства уверил журналистов, что было найдено приемлемое решение проблемы в сирийском Идлибе. До этой встречи в Москве и Анкаре прошли три раунда переговоров между странами на уровне экспертов, но достичь договоренностей по их итогам не удалось.

