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02.03.2020 21:11
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В сирийский Серакаб вошла российская военная полиция. Бои за город ведут армия Асада и протурецкие боевики

Российские военные полицейские вошли в сирийский город Серакаб. Об этом 2 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Учитывая важное значение для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 - М5, с 17.00 2 марта 2020 г. в город Серакаб введены подразделения российской военной полиции», - цитирует издание сообщение центра.

Отметим, трасса М5 соединяет Дамаск с Алеппо. За стратегически важный город идут бои между армией правительства Сирии и боевиками, которых поддерживает Турция. Серакаб за последнее время несколько раз переходил из рук в руки. По последним данным, его контролировала армия Асада.

Справка:
Напомним, ситуацию в арабской республике и новую военную кампанию Анкары турецкий президент обсудит с Владимиром Путиным 5 марта в Москве. Турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар уже заверил, что не стремится к противостоянию с Москвой. В Совфеде РФ также отвергли возможность войны с Турцией.

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Комментарии (6)

AGP
Предсказуемо оживились пикейные и болотные жилеты)
22ilves
Чего не сделаешь, ради того, чтобы трубу из Катара до Европы не дотянули. Надеюсь, рассейские воины, встава в атаку, достаточно громко кричат "За Сечина! За Роснефть! За Газпром! Урааааа!!!!"
dragvs
Путин накрепко застрял во втором Афгане...
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