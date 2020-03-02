В сирийский Серакаб вошла российская военная полиция. Бои за город ведут армия Асада и протурецкие боевики

Российские военные полицейские вошли в сирийский город Серакаб. Об этом 2 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр по примирению враждующих сторон в Сирии.



«Учитывая важное значение для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 - М5, с 17.00 2 марта 2020 г. в город Серакаб введены подразделения российской военной полиции», - цитирует издание сообщение центра.



Отметим, трасса М5 соединяет Дамаск с Алеппо. За стратегически важный город идут бои между армией правительства Сирии и боевиками, которых поддерживает Турция. Серакаб за последнее время несколько раз переходил из рук в руки. По последним данным, его контролировала армия Асада.