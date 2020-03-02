В сирийский Серакаб вошла российская военная полиция. Бои за город ведут армия Асада и протурецкие боевики
Российские военные полицейские вошли в сирийский город Серакаб. Об этом 2 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
«Учитывая важное значение для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 - М5, с 17.00 2 марта 2020 г. в город Серакаб введены подразделения российской военной полиции», - цитирует издание сообщение центра.
Отметим, трасса М5 соединяет Дамаск с Алеппо. За стратегически важный город идут бои между армией правительства Сирии и боевиками, которых поддерживает Турция. Серакаб за последнее время несколько раз переходил из рук в руки. По последним данным, его контролировала армия Асада.
Справка:
Напомним, ситуацию в арабской республике и новую военную кампанию Анкары турецкий президент обсудит с Владимиром Путиным 5 марта в Москве. Турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар уже заверил, что не стремится к противостоянию с Москвой. В Совфеде РФ также отвергли возможность войны с Турцией.