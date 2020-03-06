«Клуб предпочел переобуться на сторону новых традиций». Фанаты «Зенита» рассказали о столкновении с чеченскими болельщиками в Грозном
Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» опубликовало на своем официальном сайте мнение по поводу инцидента на матче 1/4 финала Кубка России с «Ахматом» (2:1). Фанаты упрекнули и руководство своей команды.
«Спасибо всем, кто справлялся о ситуации и выражал поддержку, чего, кстати, не скажешь про клуб, который предпочел переобуться со своих любимых правил безопасности на сторону новых традиций, которых раньше то ли не было, то ли они были не так важны», — написали фанаты.
По их словам, первые отдельные стычки стали происходить еще на подходе к стадиону из-за того, что потоки болельщиков разных команд не были разделены так, как это принято в других городах.
«На самом матче наша трибуна по футбольной традиции выступает по торс, что приводит местных в дикое состояние. Толпа срывается к гостевому сектору, летят бутылки, банки и нецензурные скандирования. Толпа активно толкается с силовиками и пытается прорваться на наш сектор, а матч останавливается», — говорится в заявлении.
Несмотря на сложившиеся обстоятельства, фанаты «Зенита» подчеркнули, что это не остановит их от повторного выезда на матч чемпионата РПЛ в Грозном, который пройдет в мае.
«Наш многострадальный футбольный календарь в этом сезоне на майские праздники дарит нам еще одну замечательную возможность соприкоснуться с кавказскими традициями. Призываем всех СБГ не игнорировать данный выезд. Последние годы фанаты часто сетуют на ужесточившиеся меры безопасности, отсутствие экшена, разделенные задолго до стадиона людские потоки и т.п. Приезжайте на Кавказ: там, благодаря местным традициям, нет таких проблем. Пользуясь случаем, обращаемся к нашим московским коллегам и призываем отказаться от идей бессмысленных бойкотов, ведь фанат без выездов — не фанат», — говорится в сообщении «Ландскроны».
Ранее генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев, комментируя беспорядки в Грозном, заявил, что нужно уважать местные традиции и обычаи.