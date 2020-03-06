«Клуб предпочел переобуться на сторону новых традиций». Фанаты «Зенита» рассказали о столкновении с чеченскими болельщиками в Грозном

Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» опубликовало на своем официальном сайте мнение по поводу инцидента на матче 1/4 финала Кубка России с «Ахматом» (2:1). Фанаты упрекнули и руководство своей команды.



«Спасибо всем, кто справлялся о ситуации и выражал поддержку, чего, кстати, не скажешь про клуб, который предпочел переобуться со своих любимых правил безопасности на сторону новых традиций, которых раньше то ли не было, то ли они были не так важны», — написали фанаты.



По их словам, первые отдельные стычки стали происходить еще на подходе к стадиону из-за того, что потоки болельщиков разных команд не были разделены так, как это принято в других городах.

