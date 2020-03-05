FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
66.08р73.74р
05.03.2020 10:42
9
Печать

«В Чечне нет традиции оголять торс». Гендиректор «Зенита» оправдал болельщиков «Ахмата»

Ситуацию с беспорядками на трибунах во время матча четвертьфинала Кубка России против «Ахмата» прокомментировал генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев. В интервью сайту Sport24 5 марта он заявил, что нужно уважать местные традиции.

«Хочу отдать должное службе безопасности стадиона. Они оперативно вмешались и не допустили эскалации конфликта, который был вызван тем, что часть болельщиков на гостевой трибуне оголили свои мощные торсы. В Чечне такой традиции нет, более того, она исключена. Надо изучать и уважать традиции принимающей стороны. Но и нашим болельщикам тоже нужно отдать должное. Когда им сделали замечание и попросили одеться, они быстро это сделали. Кто-то из игроков «Ахмата» пошел в эту гущу и попросил болельщиков успокоиться. Это тоже помогло, болельщики разошлись и вернулись на свои места. Слава богу, все обошлось без серьезной эскалации», — заявил Медведев.

Напомним, матч «Ахмат» — «Зенит» прошел 4 марта в Грозном. Беспорядки начались в конце второго тайма при счете 1:1. Причиной послужило то, что фанаты петербургской команды на гостевом секторе разделись по пояс. В ответ на это несколько сотен чеченских болельщиков сорвались со своих мест. До прямого столкновения дело не дошло.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (9)

ILF
Кабы они по своим высоконравственным традициям здесь себя вели...
Alx_n
А в России нет традиции нападать впятером с ножом на одного. Что будем делать?
260561981
Согласен, по мне лично тоже, руководство Зенита тут очень сильно обг#дилось
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний