«В Чечне нет традиции оголять торс». Гендиректор «Зенита» оправдал болельщиков «Ахмата»
Ситуацию с беспорядками на трибунах во время матча четвертьфинала Кубка России против «Ахмата» прокомментировал генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев. В интервью сайту Sport24 5 марта он заявил, что нужно уважать местные традиции.
«Хочу отдать должное службе безопасности стадиона. Они оперативно вмешались и не допустили эскалации конфликта, который был вызван тем, что часть болельщиков на гостевой трибуне оголили свои мощные торсы. В Чечне такой традиции нет, более того, она исключена. Надо изучать и уважать традиции принимающей стороны. Но и нашим болельщикам тоже нужно отдать должное. Когда им сделали замечание и попросили одеться, они быстро это сделали. Кто-то из игроков «Ахмата» пошел в эту гущу и попросил болельщиков успокоиться. Это тоже помогло, болельщики разошлись и вернулись на свои места. Слава богу, все обошлось без серьезной эскалации», — заявил Медведев.
Напомним, матч «Ахмат» — «Зенит» прошел 4 марта в Грозном. Беспорядки начались в конце второго тайма при счете 1:1. Причиной послужило то, что фанаты петербургской команды на гостевом секторе разделись по пояс. В ответ на это несколько сотен чеченских болельщиков сорвались со своих мест. До прямого столкновения дело не дошло.