«В Чечне нет традиции оголять торс». Гендиректор «Зенита» оправдал болельщиков «Ахмата»

Ситуацию с беспорядками на трибунах во время матча четвертьфинала Кубка России против «Ахмата» прокомментировал генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев. В интервью сайту Sport24 5 марта он заявил, что нужно уважать местные традиции.



«Хочу отдать должное службе безопасности стадиона. Они оперативно вмешались и не допустили эскалации конфликта, который был вызван тем, что часть болельщиков на гостевой трибуне оголили свои мощные торсы. В Чечне такой традиции нет, более того, она исключена. Надо изучать и уважать традиции принимающей стороны. Но и нашим болельщикам тоже нужно отдать должное. Когда им сделали замечание и попросили одеться, они быстро это сделали. Кто-то из игроков «Ахмата» пошел в эту гущу и попросил болельщиков успокоиться. Это тоже помогло, болельщики разошлись и вернулись на свои места. Слава богу, все обошлось без серьезной эскалации», — заявил Медведев.