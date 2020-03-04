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04.03.2020 20:28
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Болельщики «Ахмата» пытались прорваться в гостевому сектору «Зенита» из-за обнаженки

Полиция предотвратила драку между болельщиками по время матча четвертьфинала Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» в Грозном. Видео попытки прорыва выложено в телеграм-канала «Ленинградская правда».

Как видно на кадрах болельщики чеченской команды рванули к гостевому сектору. Произошло это якобы к концу второго тайма после того, как петербуржцы начали снимать футболки, а «здесь так не принято».

Драки, как таковой, не случилось. Заканчивается матч уже при спокойных трибунах. На 20.24 «Зенит» ведет со счетом 2:1.

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Комментарии (5)

260559531
А в Питере не принято баранов на улицах резать и лезгинку танцевать. Чеченцев это почему то не останавливает
nuga
Кто голый,бабы или мужики?
Арнольд Перумов
Неандертальцы
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