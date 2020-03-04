Полиция предотвратила драку между болельщиками по время матча четвертьфинала Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» в Грозном. Видео попытки прорыва выложено в телеграм-канала «Ленинградская правда».



Как видно на кадрах болельщики чеченской команды рванули к гостевому сектору. Произошло это якобы к концу второго тайма после того, как петербуржцы начали снимать футболки, а «здесь так не принято».

