Болельщики «Ахмата» пытались прорваться в гостевому сектору «Зенита» из-за обнаженки
Полиция предотвратила драку между болельщиками по время матча четвертьфинала Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» в Грозном. Видео попытки прорыва выложено в телеграм-канала «Ленинградская правда».
Как видно на кадрах болельщики чеченской команды рванули к гостевому сектору. Произошло это якобы к концу второго тайма после того, как петербуржцы начали снимать футболки, а «здесь так не принято».
Драки, как таковой, не случилось. Заканчивается матч уже при спокойных трибунах. На 20.24 «Зенит» ведет со счетом 2:1.