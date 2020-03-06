Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные из-за карантина по коронавирусу
Работодатели должны оплачивать больничный из-за карантина по коронавирусу так же, как и по болезни, — вне зависимости от того, болел в действительности человек или нет. Об этом 6 марта заявили в пресс-службе Минтруда, сообщает РИА Новости.
«Сейчас, если работник выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее депутат Госдумы Андрей Ветлужских предлагал увеличить выплаты тем, кто уходит на больничный из-за карантина. Однако в Минтруда считают, что российские власти предпринимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусом, случаи отстранения от работы якобы единичны, так что оснований для увеличения выплат нет.
В Петербурге, по последним данным, в больницу Боткина с подозрением на коронавирус госпитализированы 64 человека, прибывших из-за границы. Напомним, что в мире коронавирус распространился уже на 85 стран. Число зараженных приближается к 100 тысячам.