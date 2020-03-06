Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные из-за карантина по коронавирусу

Работодатели должны оплачивать больничный из-за карантина по коронавирусу так же, как и по болезни, — вне зависимости от того, болел в действительности человек или нет. Об этом 6 марта заявили в пресс-службе Минтруда, сообщает РИА Новости.



«Сейчас, если работник выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина», — подчеркнули в ведомстве.



Ранее депутат Госдумы Андрей Ветлужских предлагал увеличить выплаты тем, кто уходит на больничный из-за карантина. Однако в Минтруда считают, что российские власти предпринимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусом, случаи отстранения от работы якобы единичны, так что оснований для увеличения выплат нет.