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06.03.2020 12:35
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Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные из-за карантина по коронавирусу

Работодатели должны оплачивать больничный из-за карантина по коронавирусу так же, как и по болезни, — вне зависимости от того, болел в действительности человек или нет. Об этом 6 марта заявили в пресс-службе Минтруда, сообщает РИА Новости.

«Сейчас, если работник выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее депутат Госдумы Андрей Ветлужских предлагал увеличить выплаты тем, кто уходит на больничный из-за карантина. Однако в Минтруда считают, что российские власти предпринимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусом, случаи отстранения от работы якобы единичны, так что оснований для увеличения выплат нет.

В Петербурге, по последним данным, в больницу Боткина с подозрением на коронавирус госпитализированы 64 человека, прибывших из-за границы. Напомним, что в мире коронавирус распространился уже на 85 стран. Число зараженных приближается к 100 тысячам.

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