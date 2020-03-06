Экс-редактора российского журнала «Хакер» в США обвиняют в хакерстве. Представитель Group-IB стал подозреваемым по делу Никулина о взломе миллионов американцев

«Кислицин сознательно вступил в заговор с целью через неразрешенные устройства получить доступ к трафику: электронным адресам, паролям, которые принадлежали пользователям [социальной сети] Formspring и других компаний», - сообщается 6 марта в обвинительном акте Минюста США, который опубликовало издание Cyberscoop.

Кислицин стал подозреваемым по делу хакера Евгения Никулина, которое тянется с 2014 года. Власти США расследуют кражу личных данных 117 миллионов пользователей LinkedIn, Dropbox и Formspring, за которой мог стоять задержанный в 2018-м Никулин. Кислицин, по версии следователей, якобы вступил в сговор с целью перепродажи базы за 5,5 тысяч евро. Для этого он использовал никнеймы Dor Fyo и Udalite.



Компания Group-IB, в которой бывший редактор «Хакера» работает главой департамента сетевой безопасности, уже выступила с официальным заявлением. «Group-IB считает, что обвинения в адрес Никиты Кислицина не содержат доказательств его вины, исследовательская деятельность, направленная на анализ компьютерной преступности, не является преступлением», - подчеркивают работодатели Кислицина. Российская сторона не получала никаких документов по поводу предстоящего судебного заседания по делу Никулина.



В компании также рассказали, что 8 лет назад, когда и произошел взлом, Кислицин был «независимым исследователем по кибербезопасности». В Group-IB раскрыли, что в 2013 году их нынешний сотрудник встретился с представителями министерства юстиции США для «информирования их об исследовательской работе, связанной с андеграундом».

