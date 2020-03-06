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06.03.2020 08:17
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УАЗ разбился на Волхонском шоссе, рядом ходят военные

На Волхонском шоссе утром 6 марта копится затор из-за ДТП.

Очевидцы в «Яндекс.Навигаторе» пишут, что в аварию попали военные. На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что разбит УАЗ «Патриот», рядом стоят мужчины в военной форме. На месте карета Скорой помощи.

«С 7 утра стоят уже со скорой и пожарной», – отмечает Алексей. По его словам, других участников ДТП не видно.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Движение по шоссе несколько затруднено, впрочем, пробка не «бордовая» – значит, транспорт едет. В целом загруженность дорог Петербурга составляет пока «жёлтые» 4 балла.

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