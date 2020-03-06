На Волхонском шоссе утром 6 марта копится затор из-за ДТП.



Очевидцы в «Яндекс.Навигаторе» пишут, что в аварию попали военные. На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что разбит УАЗ «Патриот», рядом стоят мужчины в военной форме. На месте карета Скорой помощи.

«С 7 утра стоят уже со скорой и пожарной», – отмечает Алексей. По его словам, других участников ДТП не видно.