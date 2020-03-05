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05.03.2020 16:54
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У россиянина на границе изъяли старинные предметы искусства. «Подарки» из Европы не прошли контроль

Россиянин не смог незаметно провезти в Россию старинные картины и другие ценности из Западной Европы и получил обвинение в контрабанде. Об этом 5 марта сообщает Псковская таможня.

По данным ведомства, старинные предметы искусства нашли у мужчины в пункте пропуска на границе с Латвией «Лудонка». Из Европы он вёз с собой картины, статуэтки, предметы интерьера и посуду — всего 27 единиц. Однако у таможенников возникли сомнения, и груз был отправлен на искусствоведческую экспертизу. Половину предметов (14 штук), созданных в конце XIX — первой половине XX века, признали объектами культурного наследия.

Фото: Пресс-служба Псковской таможни
Фото: Пресс-служба Псковской таможни
Фото: Пресс-служба Псковской таможни
Фото: Пресс-служба Псковской таможни
Фото: Пресс-служба Псковской таможни
Фото: Пресс-служба Псковской таможни

Среди таковых оказалось восемь полотен из Западной Европы, подсвечник и кашпо, кофейный сервиз немецкого производства, бельгийское декоративное настенное блюдо, металлическая статуэтка «Сидящая девушка», отлитая также в Западной Европе, и декоративная рама.

Несмотря на заверения мужчины, что всё это он получил в качестве подарка во время тура по Европе, в его отношении завели уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей).

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Комментарии (3)

idiot
А купил он это все скорей всего на каких блошиных рынках за смешные деньги.
Komarinsk2019
Так он ввезти хотел, а не вывезти. В чем преступление?
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