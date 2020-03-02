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02.03.2020 16:33
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ДТП на Каменноостровском на видео: «Споткнувшись» о маршрутку, легковушка сделала пируэт

Утреннюю аварию на Каменноостровском проспекте, у пересечения с Большой Пушкарской улицей (Петроградский район Петербурга), зафиксировала камера видеонаблюдения. Запись выложил телеграм-канал «Мегаполис».

Мегаполис | Санкт-Петербург

Напомним, утром 2 марта на перекрестке столкнулись, по словам очевидцев, три машины. На записи видно, что маршрутный автобус с Большой Пушкарской поворачивал налево, а легковой автомобиль двигался по проспекту прямо, оба торопились. На фотографиях видно, что легковушка получила сильные повреждения: удар пришёлся в правый борт, спустило колесо.

Судя по всему, ДТП обошлось без серьёзных травм. Степень вины участников установят правоохранители.

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Комментарии (1)

Coulthard
Маршруточник пёр та ярко-красный, повезло, что без жертв, поперёк гоняют и за 80 здесь.
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