ДТП на Каменноостровском на видео: «Споткнувшись» о маршрутку, легковушка сделала пируэт
Утреннюю аварию на Каменноостровском проспекте, у пересечения с Большой Пушкарской улицей (Петроградский район Петербурга), зафиксировала камера видеонаблюдения. Запись выложил телеграм-канал «Мегаполис».
Мегаполис | Санкт-Петербург
Напомним, утром 2 марта на перекрестке столкнулись, по словам очевидцев, три машины. На записи видно, что маршрутный автобус с Большой Пушкарской поворачивал налево, а легковой автомобиль двигался по проспекту прямо, оба торопились. На фотографиях видно, что легковушка получила сильные повреждения: удар пришёлся в правый борт, спустило колесо.
Судя по всему, ДТП обошлось без серьёзных травм. Степень вины участников установят правоохранители.