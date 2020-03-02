BMW на Народного Ополчения не внёс свой вклад в 6-балльные пробки: он подскочил вплотную к столбу у АЗС
Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 2 марта составила 6 баллов, что соответствует обычному уровню, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
Самыми загруженными магистралями утром стали Витебский проспект в центр (7 баллов), проспект Культуры и Тихорецкий проспект в центр (7 баллов), Московское шоссе в центр (7 баллов).
Местами движение затрудняли аварии. На Каменноостровском проспекте у пересечения с Большой Пушкарской улицей столкнулись три транспортных средства: две легковушки и маршрутка. В аварии никто не пострадал, машины быстро растащили, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
На проспекте Космонавтов не смогли разъехаться сразу четыре автомобиля.
Одинокий BMW на проспекте Народного Ополчения, 26, вряд ли кому-то помешал, разве что любопытствующие притормаживали — оценить, сколько градусов не хватило столбу, чтобы достать до информационного щита АЗС.