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02.03.2020 11:07
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BMW на Народного Ополчения не внёс свой вклад в 6-балльные пробки: он подскочил вплотную к столбу у АЗС

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 2 марта составила 6 баллов, что соответствует обычному уровню, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Самыми загруженными магистралями утром стали Витебский проспект в центр (7 баллов), проспект Культуры и Тихорецкий проспект в центр (7 баллов), Московское шоссе в центр (7 баллов).

Местами движение затрудняли аварии. На Каменноостровском проспекте у пересечения с Большой Пушкарской улицей столкнулись три транспортных средства: две легковушки и маршрутка. В аварии никто не пострадал, машины быстро растащили, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

На проспекте Космонавтов не смогли разъехаться сразу четыре автомобиля.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Одинокий BMW на проспекте Народного Ополчения, 26, вряд ли кому-то помешал, разве что любопытствующие притормаживали — оценить, сколько градусов не хватило столбу, чтобы достать до информационного щита АЗС.

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