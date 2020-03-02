Евро и доллар дешевеют. Рубль крепнет на фоне дорожающей нефти, но расслабляться рано

Российская валюта после обвала в конце прошлой недели начала укрепляться по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже.



По данным на 12:03 2 марта, курс американской валюты снизился на 57 копеек к предыдущему закрытию, до 66,3 рубля. А курс евро опустился на 24 копейки, до 73,51 рубля.



«Российский рынок получает поддержку и со стороны цен на нефть, которые смогли удержаться выше 50 долларов, в том числе на ожиданиях мер стабилизации рынка, которые могут предпринять крупнейшие нефтеэкспортеры на встрече в Вене на этой неделе. Говорить о переходе к восстановительной динамике рынков, по нашему мнению, преждевременно. Несмотря на спад эпидемии в самом Китае, за его пределами сдержать заболевание не удается, и неопределенность в части последствий COVID-19 для мировой экономики, их глубины и продолжительности, остается на повышенных уровнях», — сообщил «Фонтанке» финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

