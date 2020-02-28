Держись, брат! На бирже ждут, будет ли сегодня евро по 75 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс евро к рублю 28 февраля вплотную приближался к психологически важной отметке в 75 пунктов.

Сразу после открытия торгов в пятницу евро с ходу подорожал на рубль, до 73,6 рубля. После небольшой коррекции российская валюта продолжила дешеветь и к 12:30 перевалила за отметку 74,7.

Дальнейшее падение рубля к обеду замедлилось, и он даже немного укрепился, но ниже 74 так и не смог опуститься.

Совершенно аналогичная ситуация в паре доллар/рубль: после резкого скачка на открытии в пятницу легкая коррекция — и вновь скачок. Максимум — около полудня доллар стоил 67,6 рубля. К 14:00 курс скорректировался до 67 рублей ровно.