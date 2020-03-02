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02.03.2020 10:30
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Преемником Митяниной на посту вице-губернатора может стать главный хирург комздрава Ленобласти

Губернатор Александр Беглов внес на рассмотрение парламента Петербурга кандидатуру главного хирурга комитета по здравоохранению Ленобласти Олега Эргашева на пост вице-губернатора по соцполитике. Информация 2 марта появилась на сайте Смольного.

«В соответствии с законом «О Правительстве Санкт-Петербурга» губернатор Александр Беглов направил в Законодательное собрание обращение с предложением согласовать назначение Олега Эргашева на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, курирующего вопросы здравоохранения и социальной политики», — говорится на сайте правительства.

В настоящее время Эргашев работает в отделе организации медицинской помощи взрослому населению комздрава Ленобласти. Он занимает должность главного хирурга.

Напомним, Анна Митянина покинула должность вице-губернатора в связи с переходом на работу уполномоченным по правам ребенка в Петербурге. 26 февраля ее кандидатуру по итогам тайного голосования утвердило Заксобрание Петербурга.

Олег Эргашев — доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии № 2 им. Ф. Г. Углова Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И. П. Павлова. Полковник медицинской службы запаса.

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