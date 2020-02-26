Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина на 15 голосов обошла сотрудницу аппарата Заксобрания Юлию Шик в парламентском голосовании на должность городского уполномоченного по правам ребенка. Нового детского омбудсмена парламент избрал путем тайного голосования 26 февраля, передает корреспондент «Фонтанки».
Во втором туре тайного голосования за Анну Митянину проголосовали 26 депутатов, за Юлию Шик — 11. Напомним, в первом туре Шик, наоборот, обошла Митянину: первая получила 33 голоса, вторая — только 28.
Митянина во время вступления озвучила три направления, на которых намерена сосредоточиться: безопасность детства, здоровье и равные возможности для всех детей в Петербурге. Болевой точкой она назвала безопасность.
Юлия Шик говорила в основном о собственном опыте возврата детей, с которыми ее разлучил бывший супруг и которых она только в конце 2019 года вернула из-за границы. «Я получила горький опыт, решила, что буду помогать детям, так как по-другому не смогу жить», — подчеркнула она.
В комментарии «Фонтанке» омбудсмен подтвердила, что сегодня будет уволена с должности вице-губернатора — по закону совмещать эти должности нельзя. Также она подтвердила, что «будет на связи 24 часа в сутки», пояснив, что в этом отношении смена места работы «ничего не поменяет».
Место уполномоченного по правам ребенка в Петербурге освободилось, так как по закону эту должность можно занимать не более двух сроков подряд. Светлана Агапитова проработала на этом посту 10 лет. Выступая в Заксобрании, Агапитова поблагодарила депутатов за сотрудничество и высказала надежду, что ее преемница «продолжит ту работу, которая велась».