Митянина во время вступления озвучила три направления, на которых намерена сосредоточиться: безопасность детства, здоровье и равные возможности для всех детей в Петербурге. Болевой точкой она назвала безопасность.

Юлия Шик говорила в основном о собственном опыте возврата детей, с которыми ее разлучил бывший супруг и которых она только в конце 2019 года вернула из-за границы. «Я получила горький опыт, решила, что буду помогать детям, так как по-другому не смогу жить», — подчеркнула она.

В комментарии «Фонтанке» омбудсмен подтвердила, что сегодня будет уволена с должности вице-губернатора — по закону совмещать эти должности нельзя. Также она подтвердила, что «будет на связи 24 часа в сутки», пояснив, что в этом отношении смена места работы «ничего не поменяет».

Место уполномоченного по правам ребенка в Петербурге освободилось, так как по закону эту должность можно занимать не более двух сроков подряд. Светлана Агапитова проработала на этом посту 10 лет. Выступая в Заксобрании, Агапитова поблагодарила депутатов за сотрудничество и высказала надежду, что ее преемница «продолжит ту работу, которая велась».