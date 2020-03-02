Китайские биржи перестает лихорадить. Азиатские рынки открылись ростом

В первый торговый день весны игроки основных китайских бирж решили закрыть глаза на новости о коронавирусе и отыграть несколько процентов из растерянных за прошлую неделю пунктов.

Так, Шанхайская биржа 2 марта демонстрирует уверенный рост — плюс 3,41%. Таким образом, потери на прошлой неделе, когда индекс обвалился более чем с 3000 до 2880 пунктов, почти полностью компенсированы. Более того, резкое падение на этой бирже в конце января, когда индекс потерял примерно 12% за неделю, уже почти полностью нивелировано.

Аналогичная картина на Шеньдженской фондовой бирже — плюс 4,2%. Мощное падение на прошлой неделе отыграно за понедельник больше чем наполовину. По состоянию на 10:00 мск более сотни китайских компаний демонстрировали рост больше чем на 10%. У компаний с крупнейшей капитализацией (в основном банки) показатели более скромные — рост в пределах 1–3%. Лидер по объему торгов — производитель электронных компонентов BOE Technology показывает рост на 4,49%. Производитель электронной техники TLC вырос за первый весенний день на бирже на 8,67%. Российские индексы в минувшую пятницу, 28 февраля, как и в Китае, закрылись серьезным падением. Однако биржи в США, которые работали значительно дольше, чем Московская биржа, пятницу закрыли куда более оптимистично. Из крупнейших индексов серьезный минус только у DOW30 (-1.39%), S&P 500 показал всего минус 0,82%. А NASDAQ и вовсе сумел показать хоть и символический, но плюс (0,01%). В плюсе были и Microsoft, и Google, и Facebook. А Apple, который критически завязан на китайскую промышленность, показал лишь номинальное падение на 0,06%. Примечательно, что расписки китайского интернет-торговца ALibaba, торгующиеся на Нью-Йоркской бирже, в пятницу также продемонстрировали уверенный рост — плюс 1,85%.