Могло быть хуже. Российский рынок упал на 7,5%, но потом немножко отжался

Эта неделя, и так принесшая многия печали российским инвесторам, завершается минорным аккордом: РТС упал на 6,24% всего за один день. В истории фондового рынка бывали дни и похуже, и на статус «черной» пятница 28 февраля не тянет даже приблизительно. К примеру, в 2008 году в течение всего одного месяца — октября — РТС трижды падал более чем на 10%, а в самый грустный день 6 октября сразу на 19,1%. Это до сих пор исторический рекорд дневного падения. Тяжелее было и в 2014 году, тогда 16 декабря индекс упал на 12%. А совсем недавно, 9 апреля 2018 года падение составило 11,4%.

Могло быть хуже и сегодня. К примеру, около 12:30 значение индекса РТС составляло всего 1282 пункта, и это было минус 7,5% к открытию. После этого инвесторы взяли себя в руки и к 16 часам приподняли РТС до почти нестрашных 1327 пунктов, или минус 4,2%, что по меркам сегодняшнего дня казалось очень недурственным результатом. Но силы в борьбе с коронавирусом были неравны. Открывшиеся американские рынки снова поубавили оптимизма игрокам на нашей бирже, и к концу торговой сессии мы вновь скатились ниже психологически важной отметки 1300 пунктов. Окончательно зафиксированный уровень пятничного падения — 6,24%. Лидеры падения — эмитенты из далеко не первой обоймы Московской биржи вроде «Сибирского гостинца» (-23,15%), «Ижстали» (-18,38) и Мособлбанка (-13,24%). Но хорошо потрепало и голубые фишки. Тот же лидер списка самых популярных акций на Мосбирже — «Газпром» потерял больше среднего по рынку — минус 7,83%. Ему пришлось чуть ли не хуже всех — достижения послеобеденного отскока, когда казалось, что потери можно будет свести к нестыдным 3,5%, — были растеряны к вечеру. Хуже рынка были и «Аэрофлот» (-7,28%), и ММК (-7,05%).