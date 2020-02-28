Могло быть хуже. Российский рынок упал на 7,5%, но потом немножко отжался
Эта неделя, и так принесшая многия печали российским инвесторам, завершается минорным аккордом: РТС упал на 6,24% всего за один день.
В истории фондового рынка бывали дни и похуже, и на статус «черной» пятница 28 февраля не тянет даже приблизительно. К примеру, в 2008 году в течение всего одного месяца — октября — РТС трижды падал более чем на 10%, а в самый грустный день 6 октября сразу на 19,1%. Это до сих пор исторический рекорд дневного падения.
Тяжелее было и в 2014 году, тогда 16 декабря индекс упал на 12%. А совсем недавно, 9 апреля 2018 года падение составило 11,4%.
Могло быть хуже и сегодня. К примеру, около 12:30 значение индекса РТС составляло всего 1282 пункта, и это было минус 7,5% к открытию. После этого инвесторы взяли себя в руки и к 16 часам приподняли РТС до почти нестрашных 1327 пунктов, или минус 4,2%, что по меркам сегодняшнего дня казалось очень недурственным результатом.
Но силы в борьбе с коронавирусом были неравны. Открывшиеся американские рынки снова поубавили оптимизма игрокам на нашей бирже, и к концу торговой сессии мы вновь скатились ниже психологически важной отметки 1300 пунктов. Окончательно зафиксированный уровень пятничного падения — 6,24%.
Лидеры падения — эмитенты из далеко не первой обоймы Московской биржи вроде «Сибирского гостинца» (-23,15%), «Ижстали» (-18,38) и Мособлбанка (-13,24%). Но хорошо потрепало и голубые фишки.
Тот же лидер списка самых популярных акций на Мосбирже — «Газпром» потерял больше среднего по рынку — минус 7,83%. Ему пришлось чуть ли не хуже всех — достижения послеобеденного отскока, когда казалось, что потери можно будет свести к нестыдным 3,5%, — были растеряны к вечеру. Хуже рынка были и «Аэрофлот» (-7,28%), и ММК (-7,05%).
Второй по объемам торгов эмитент, Сбербанк, потерял поменьше в цене — всего 4,11%. Но по ходу торгов сразу после полудня его капитализация впервые с октября прошлого года падала ниже «круглой» отметки 5 трлн рублей.
«Лукойл» закрылся с потерями в 5,01%, «Алроса» — 6,39%. Для нее это с какой-то стороны позитив, потому что перед обедом размер потерь превышал все 10%. Лучше рынка были «Норникель» и «Роснефть». А «Сургутнефтегаз» и «Новатэк» вообще показали себя большими молодцами: на фоне падения мировых котировок на нефть смогли показать вполне достойные минус 3,7% и 3,31% соответственно.
Но было сегодня и место для маленьких чудес. Так, в какой-то момент «Яндекс» показывал пусть микроскопический, но рост к открытию. Правда, по итогам сессии все равно ушел в красную зону, но с высоко поднятой головой — минус 0,69%. X5 Retail Group потерял за день всего 1,52%, Русгидро — 1,89%.
Но настоящим героем из крупнейших эмитентов биржи сегодня можно считать «Ростелеком» — он в плюсе! На 0,21%, но это же плюс. Какого-то дополнительного оптимизма на выходные и первые весенние дни ждать не приходится: американские биржи к моменту закрытия также были в глубоком минусе на 3–3,5% и особых предпосылок для роста там нет. Нефть марки Brent рухнула сегодня ниже 50 долларов за баррель, и это, похоже, уже надолго.