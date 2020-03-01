Задержанных в Анкаре сотрудников «Sputnik Турция» отпустили из полиции
Трое задержанных в Анкаре сотрудников «Sputnik Турция» отпущены из полиции. Вместе с тем в Стамбуле остается у силовиков главный редактор этого СМИ.
«Задержанные в Турции три журналиста Sputnik освобождены после дачи показаний», - заявила вечером 1 марта пресс-служба агентства МИА «Россия сегодня», которому принадлежит «Спутник».
Напомним, трое журналистов перестали выходить на связь после того, как 29 февраля к ним в квартиру ломились неизвестные с националистическими лозунгами. Визитеры скрылись до приезда силовиков, однако сами репортеры, поехав давать объяснения в полицию, оказались задержаны.
1 марта уже в Стамбуле с ордером на обыск в офис агентства пришла полиция. Главный редактор Махир Бозтепе оказался задержан.
Напомним, что ситуация на северо-западе арабской республики сильно накалилась 27 февраля, когда в Идлибе погибли 33 турецких военнослужащих при авиаударе ВВС Сирии. Минобороны РФ посчитало, что турки попали под огонь, так как якобы двигались среди наступавших боевиков. При этом российская сторона подчеркнула, что не допускает возможности военного конфликта с Турцией.