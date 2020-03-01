Задержанных в Анкаре сотрудников «Sputnik Турция» отпустили из полиции

Трое задержанных в Анкаре сотрудников «Sputnik Турция» отпущены из полиции. Вместе с тем в Стамбуле остается у силовиков главный редактор этого СМИ.



«Задержанные в Турции три журналиста Sputnik освобождены после дачи показаний», - заявила вечером 1 марта пресс-служба агентства МИА «Россия сегодня», которому принадлежит «Спутник».



Напомним, трое журналистов перестали выходить на связь после того, как 29 февраля к ним в квартиру ломились неизвестные с националистическими лозунгами. Визитеры скрылись до приезда силовиков, однако сами репортеры, поехав давать объяснения в полицию, оказались задержаны.

