В Турции задержан главред Sputnik. Ранее в полицию доставили троих его подчиненных

Вслед за сотрудниками в Анкаре в Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе.



Как передает 1 марта РИА Новости, журналиста везут в главное управление безопасности.



«Полиция пришла в наш офис в Стамбуле. Задержан еще один сотрудник. Еще трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты. Турция, это что???» — возмущена главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.



Полицейские появились на пороге редакции в Стамбуле в половине второго дня.

