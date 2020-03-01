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01.03.2020 15:28
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В Турции задержан главред Sputnik. Ранее в полицию доставили троих его подчиненных

Вслед за сотрудниками в Анкаре в Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе.

Как передает 1 марта РИА Новости, журналиста везут в главное управление безопасности.

«Полиция пришла в наш офис в Стамбуле. Задержан еще один сотрудник. Еще трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты. Турция, это что???» — возмущена главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Полицейские появились на пороге редакции в Стамбуле в половине второго дня.

Махир Бозтепе - уже четвертый сотрудник Sputnik, задержанный в Турции за последние сутки.

Напомним, ранее о пропаже сотрудников заявила главный редактор МИА «Россия сегодня», Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она рассказала, что этому предшествовало нападение неизвестных на квартиру журналистов. Визитеры пытались выломать дверь, выкрикивали националистические лозунги, называли корреспондентов предателями родины. После этого сотрудники Sputnik пошли в полицию и пропали.

МИД РФ призвал Анкару вмешаться в ситуацию и проконтролировать, что происходит с журналистами.

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