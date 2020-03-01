Пропавшие журналисты «Sputnik Турция» оказались задержанными полицией
Турецких журналистов из местного отделения Sputnik, об исчезновении которых ранее заявило руководство, задержала полиция. Об этом сообщает агентство со ссылкой на родственников корреспондентов и источники в Палате адвокатов Анкары.
«После дачи показаний в полицейском участке сотрудники Sputnik были задержаны в связи с профессиональной деятельностью», — заявили 1 марта в Sputnik Турция, передает РИА Новости.
Поводом стала статья «Украденная провинция. Почему 80 лет назад Франция передала Хатай Турции», опубликованная на сайте агентства. Кроме полиции, журналисты побывали на допросе в прокуратуре.
Сосед одного из задержанных заявил об изъятии мобильных телефонов у сотрудников прессы, но правоохранительные органы это отрицают.
Напомним, ранее о пропаже сотрудников заявила главный редактор МИА «Россия сегодня», Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она рассказала, что этому предшествовало нападение неизвестных на квартиру журналистов. Визитеры пытались выломать дверь, выкрикивали националистические лозунги, называли корреспондентов предателями родины. После этого сотрудники Sputnik пошли в полицию и пропали.
МИД РФ призвал Анкару вмешаться в ситуацию и проконтролировать, что происходит с журналистами.
В Стамбуле поздно вечером 29 февраля агрессивно настроенные люди устроили акцию протеста у стен генконсульства РФ. Они скандировали лозунги с обвинениями в адрес России после гибели 33 турецких военнослужащих на севере Сирии.
Раздаются угрозы и в соцсетях, в аккаунтах генконсульства. Российских дипломатов взяли под усиленную охрану, для чего привлекли, в том числе, полицейский спецназ.
Напомним, что ситуация на северо-западе арабской республики сильно накалилась 27 февраля, когда в Идлибе погибли 33 турецких военнослужащих при авиаударе ВВС Сирии. Минобороны РФ посчитало, что турки попали под огонь, так как якобы двигались среди наступавших боевиков. При этом российская сторона подчеркнула, что не допускает возможности военного конфликта с Турцией.