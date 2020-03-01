Пропавшие журналисты «Sputnik Турция» оказались задержанными полицией

Турецких журналистов из местного отделения Sputnik, об исчезновении которых ранее заявило руководство, задержала полиция. Об этом сообщает агентство со ссылкой на родственников корреспондентов и источники в Палате адвокатов Анкары.



«После дачи показаний в полицейском участке сотрудники Sputnik были задержаны в связи с профессиональной деятельностью», — заявили 1 марта в Sputnik Турция, передает РИА Новости.



Поводом стала статья «Украденная провинция. Почему 80 лет назад Франция передала Хатай Турции», опубликованная на сайте агентства. Кроме полиции, журналисты побывали на допросе в прокуратуре.

