Журналисты «Sputnik Турция» перестали выходить на связь после атаки на них в Анкаре

Трое журналистов из Турции, работающих на российское новостное агентство Sputnik, перестали выходить на связь с редакцией. Накануне они пошли в полицию после нападения на них неизвестных.



«К трем нашим сотрудникам в Анкаре домой (!) сейчас ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели родины, потому что работают на русских», — написала поздно вечером 29 февраля в «Твиттере» главный редактор агентства Маргарита Симоньян.



«Посмотрим, как поведет себя полиция», — добавила она.



Произошло это около 11 вечера по московскому времени. Нападавшие пытались выломать двери. Они скрылись до приезда полиции. Журналисты отправились давать объяснения, но больше на связь не выходят, сообщает РИА Новости.

