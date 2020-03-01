Журналисты «Sputnik Турция» перестали выходить на связь после атаки на них в Анкаре
Трое журналистов из Турции, работающих на российское новостное агентство Sputnik, перестали выходить на связь с редакцией. Накануне они пошли в полицию после нападения на них неизвестных.
«К трем нашим сотрудникам в Анкаре домой (!) сейчас ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели родины, потому что работают на русских», — написала поздно вечером 29 февраля в «Твиттере» главный редактор агентства Маргарита Симоньян.
«Посмотрим, как поведет себя полиция», — добавила она.
Произошло это около 11 вечера по московскому времени. Нападавшие пытались выломать двери. Они скрылись до приезда полиции. Журналисты отправились давать объяснения, но больше на связь не выходят, сообщает РИА Новости.
А в Стамбуле вчера поздно вечером агрессивно настроенные люди устроили акцию протеста у стен генконсульства РФ. Они скандировали лозунги с обвинениями в адрес России после гибели 33 турецких военнослужащих на севере Сирии.
Раздаются угрозы и в соцсетях, в аккаунтах генконсульства. Российских дипломатов взяли под усиленную охрану, для чего привлекли, в том числе, полицейский спецназ.
Напомним, что ситуация на северо-западе арабской республики сильно накалилась 27 февраля, когда в Идлибе погибли 33 турецких военнослужащих при авиаударе ВВС Сирии. Минобороны РФ посчитало, что турки попали под огонь, так как якобы двигались среди наступавших боевиков. При этом российская сторона подчеркнула, что не допускает возможности военного конфликта с Турцией.