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Доктор Питер Образ жизни 31 октября - круглый стол «Рак кишечника: возможна ли ранняя диагностика»

31 октября - круглый стол «Рак кишечника: возможна ли ранняя диагностика»

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Колоректальный рак — третье по распространенности среди онкологических заболеваний в мире, по данным ВОЗ. На него приходится около 10% всех случаев рака, при этом он является второй по значимости причиной смертности от онкологии. Хотя он характерен для людей за 50 лет, в последнее время его все чаще диагностируют у более молодых людей. Одним их главных факторов выздоровления является ранняя диагностика, которая, как и в случае со многими онкологическими заболеваниями, затруднена как из-за отсутствия симптомов, побуждающих идти к врачу, так и из-за психологических барьеров. О том, как не стать жертвой серьезного заболевания — поговорим на круглом столе.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Насколько распространён рак кишечника в России/мире? Какие группы населения наиболее подвержены этому заболеванию?

  • Какие факторы риска наиболее значимы для развития рака кишечника? Роль образа жизни и рациона в развитии заболевания?

  • Какие современные методы ранней диагностики рака кишечника существуют сегодня? Какую роль играет скрининг в раннем выявлении? Какие инновационные технологии (искусственный интеллект, генетическое тестирование, жидкостная биопсия) могут улучшить диагностику рака кишечника?

  • На какие ранние симптомы стоит обратить внимание пациентов? Какие профилактические обследования помогут выявить заболевания кишечника?

  • Какова статистика по лечению и ремиссии при заболевании раком кишечника? Наиболее современные методы лечения.

  • Реабилитация пациентов с раком кишечника.

К участию приглашаются врачи-онкологи, хирурги, проктологи, гастроэнтерологи.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

Круглый стол пройдет в 16:00 / 31 октября 2024 года

По вопросам участия обращаться:

Анна Сосновик, anna.s@fontanka.ru, +7 (921) 993–97–50

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