31 октября - круглый стол «Рак кишечника: возможна ли ранняя диагностика»

Колоректальный рак — третье по распространенности среди онкологических заболеваний в мире, по данным ВОЗ. На него приходится около 10% всех случаев рака, при этом он является второй по значимости причиной смертности от онкологии. Хотя он характерен для людей за 50 лет, в последнее время его все чаще диагностируют у более молодых людей. Одним их главных факторов выздоровления является ранняя диагностика, которая, как и в случае со многими онкологическими заболеваниями, затруднена как из-за отсутствия симптомов, побуждающих идти к врачу, так и из-за психологических барьеров. О том, как не стать жертвой серьезного заболевания — поговорим на круглом столе.

