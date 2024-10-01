31 октября - круглый стол «Рак кишечника: возможна ли ранняя диагностика»

Колоректальный рак — третье по распространенности среди онкологических заболеваний в мире, по данным ВОЗ. На него приходится около 10% всех случаев рака, при этом он является второй по значимости причиной смертности от онкологии. Хотя он характерен для людей за 50 лет, в последнее время его все чаще диагностируют у более молодых людей. Одним их главных факторов выздоровления является ранняя диагностика, которая, как и в случае со многими онкологическими заболеваниями, затруднена как из-за отсутствия симптомов, побуждающих идти к врачу, так и из-за психологических барьеров. О том, как не стать жертвой серьезного заболевания — поговорим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
Насколько распространён рак кишечника в России/мире? Какие группы населения наиболее подвержены этому заболеванию?
Какие факторы риска наиболее значимы для развития рака кишечника? Роль образа жизни и рациона в развитии заболевания?
Какие современные методы ранней диагностики рака кишечника существуют сегодня? Какую роль играет скрининг в раннем выявлении? Какие инновационные технологии (искусственный интеллект, генетическое тестирование, жидкостная биопсия) могут улучшить диагностику рака кишечника?
На какие ранние симптомы стоит обратить внимание пациентов? Какие профилактические обследования помогут выявить заболевания кишечника?
Какова статистика по лечению и ремиссии при заболевании раком кишечника? Наиболее современные методы лечения.
Реабилитация пациентов с раком кишечника.
К участию приглашаются врачи-онкологи, хирурги, проктологи, гастроэнтерологи.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 16:00 / 31 октября 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Анна Сосновик, anna.s@fontanka.ru, +7 (921) 993–97–50