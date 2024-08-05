Торжество изоляции. Российский рынок почти не среагировал на мировой биржевой кризис

Фото: Евгений Разумный/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Первая рабочая неделя августа обрушила биржевые индексы по всему миру, но, считай, обошла стороной Московскую биржу. Нетрудно догадаться, что такой эффект — следствие отрыва российского фондового рынка от мирового. Все сразу отметили плюсы, полностью уже забыв о минусах.



Самым ярким событием закрывавшегося в пятницу, 2 августа американского торгового дня стал квартальный отчет технологического гиганта Intel. Чистый убыток компании составил $1,6 млрд, и перед ней встала задача сократить 17,5 тыс. сотрудников. Впервые с 1992 года производитель чипов отказался выплачивать дивиденды. В один день котировки акций рухнули на 18,5%, что означало потерю инвесторами почти 23,5 млрд долларов. А всего с начала года капитализация Intel рухнула вдвое.



Глава Intel Пэт Гелсингер в воскресенье опубликовал в соцсетях пост с цитатой из Библии

«Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды». Книга Притчей Соломоновых, 4:25–26

Естественно, инвесторы восприняли это как плохой знак. А как еще они это должны были воспринять?

Но это были цветочки по сравнению с недавними потерями держателей акций NVidia. В конце июня ее капитализация рухнула на 500 млрд долларов всего за три дня, и это исторический рекорд для мирового фондового рынка. Причем, до этого за короткий срок NVidia росла бешеными темпами — на 140%, — за счет своего реноме мирового лидера в области искусственного интеллекта. Однако стоило выйти нескольким отчетам с более чем сдержанными прогнозами о финансовых перспективах инвестиций в AI, как эта тема внезапно потеряла моду у инвесторов и получила статус если не мыльного пузыря так уж точно крайне рискованной инвестиции.



Утро понедельника токийская биржа начала с рефлексии по поводу провалов на американских рынков. Весь топ японских бумаг терял, причем, много, в двузначных числах: Toyota, Mitsubishi, Sony, Nippon Telegraph, Japan Post, SoftBank, Sumimito.

На фоне 17–18% потерь цены у крупнейших японских компаний, и более чем 6% падения американского «технологического» индекса SNP-500, 2–3% снижения у российских бумаг, наблюдавшееся в понедельник утром — это просто флуктуация. Потери Сбера — 3,16%, Газпрома — 3,11%. Сургутнефтегаз, Роснефть, Новатэк, Татнефть — все в районе -2%. Из крупных падений — Яндекс (-4,3%) и Система (-5,4%). Такие скачки для российских бумаг — вещь неприятная, но и не редкая. Уж чего-чего, а волатильности нашему рынку не занимать.



Плохо другое. Пережив относительный рост весной-летом этого года, российские «голубые фишки» уже много недель подряд идут вниз, теряя отыгранные после мрачного лета 2022 года позиции.

К примеру, тот же Сбер со своей чистой прибылью в 1,5 трлн рублей уровень февраля 2022 года восстановил и превысил еще летом прошлого года. С тех пор почти неизменно рос, превзойдя к началу июля цены перед СВО на треть. Но затем что-то пошло не так, и Сбер вновь откатился уже почти на 15%.

Мечел перерос цену 21 февраля 2022 года вдвое и больше еще в ноябре 2023 года, дойдя до исторического максимума в январе. А потом вновь провал, причем, весьма катастрофического характера: те, кто покупал в январе, сейчас потеряли половину денег. И продолжают терять дальше.



Газпром отыграл падение февраля 2022 году уже тогда же, летом. Но тогда он еще вовсю экспортировал газ в Европу и все было радужно. С тех пор произошло многое, объем экспорта и выручки очень сильно просел, а на горизонте замаячил рекордный убыток. Однако после взрывов Nord Stream весь внешнеполитический негатив как-то обходил Газпром стороной, и цена его акций упорно держалась до мая 2024 года в диапазоне 150–180 рублей. Но вот наступило лето, плохая отчетность, и все обрушилось: в моменте до 113, потом чуть отросло до 130, но сейчас снова продолжается в негативе.



АФК Система вернулась к уровню 21 февраля 2022 года только в марте 2024. И так бодро, что уже к маю превышала его на 60%. Однако оптимизм инвесторов к лету иссяк. Сейчас Система лишь на 5% дороже, чем была перед СВО, и тренд отнюдь не положительный.



Аналогично у Лукойла. Дойдя до исторического максимума в мае 2024 года (он был на четверть выше уровня февраля 2022), крупнейшая российская частная компания вновь рухнула: сейчас ее акции торгуются даже чуть дешевле, чем за день до начала СВО.

И так у многих компаний. В какие бы акции российский инвестор ни пытался инвестировать, этим летом упорно оказывалось, что просто положить деньги на депозит — куда более здравая идея. И от инфляции защитишь накопления, и нервы здоровее будут.

«Индекс МосБиржи сегодня обновил минимум за год, опустившись ниже 2850 пунктов (-2%), — обращает внимание эксперт «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. При этом, мировые рынки стали падать еще в пятницу на фоне очень плохой статистики по рынку труда в США: слабый рост рабочих мест (114 тыс. против ожидавшихся 176 тыс.) и рост безработицы (4,3%, хотя ожидались 4,1%).



«Участники рынка восприняли эти данные как признаки приближающейся рецессии в США, что привело к глобальному уходу от риска на разных рынках — от азиатских площадок до криптовалюты и нефти», — объясняет Дмитрий Скрябин.

Причины распродажи на Мосбирже он объясняет скорее эмоциональными причинами, подчеркивая, что рынок рублевого долга, в отличие от акций, остается относительно устойчивым.

«Можно предположить, что кому-то из инвесторов могли понадобиться свободные средства из-за маржин-коллов в других активах (например, в криптовалюте), но вряд ли это массовая история. С фундаментальной же точки зрения события на глобальных рынках и риски рецессии сейчас на российские активы влияют только опосредованно — через рынки нефти, металлов и других видов сырья», — говорит эксперт «Альфа Капитал».

Руководитель профильного ресурса InvestFuture Евгений Попов обрушение на западных рынках объясняет несколькими факторами. Во-первых, да, ожидания рецессии в США. Но кроме этого также и буря на Ближнем Востоке, из-за которой инвесторы стараются массово уйти из даже минимально рисковых активов и перейти в защитные. Очень показателен, по его словам, резкий рост котировок Lockheed Martin — сразу на 20%. Еще одним индикатором эксперт предлагает рассматривать распродажу Berkshire Hathaway Уоррена Баффета половины своих вложений в Apple, из-за которого фонд теперь «сидит почти с $300 млрд налички».



«России есть до всего этого дело? — задается вопросом Евгений Попов — Конечно, она остро отреагирует на замедление мировой экономики, поскольку весь рынок РФ — отражение цен на сырье. А с учетом рекордно высокой ставки ЦБ, несырьевые компаниям будут страдать вслед. Ложка меда: если ситуация в мире не станет лучше, то вместо нового повышения ставки ЦБ РФ в сентябре нас может ждать даже её снижение».

«Полагаю, что сегодня именно тот день, когда можно рассмотреть подешевевшие российские акции к покупке, — советует известный инвестор Евгений Коган. — Совершенно точно — не стоит инвестировать в широкий рынок, лучше совершать точечные покупки качественных активов».



Среди таковых он называет компании, которые способны без особых потерь пережить период высоких ставок: «Сургутнефтегаз», «Ленэнерго», «Интер РАО», металлурги с высокой долей кэша. Далее, компании с хорошей дивидендной историей: «Татнефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «Транснефть». Ну и, наконец, золотодобытчики, «которые могут начать отскакивать первыми вслед за сильной динамикой золота».



«Многие задают вопрос — когда же российский рынок перейдет к восходящему тренду? Все внимание на динамику ключевой ставки и риторику Банка России, — советует Евгений Коган. — Скорее всего, определенное дно мы можем пройти после преодоления пика по ставке. А пока что нисходящий тренд остается. Но это не значит, что стоит полностью воздерживаться от покупок. Точечные покупки можно делать, но очень аккуратно».

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»