14 августа — круглый стол «Бизнес-класс и выше: что происходит на рынке дорогой недвижимости Петербурга»

Квартиры бизнес-класса в Петербурге за первое полугодие подорожали в среднем на 9%, до 382 тыс. рублей за квадратный метр, а элитное жилье стало дороже на 11% — один метр в среднем обойдется здесь в 562 тыс. рублей. Всего за полгода было продано 1,7 тыс. квартир бизнес-класса и 780 объектов в элитном сегменте. На первом месте по спросу у покупателей бизнес-класса оказался Выборгский район, по ценам — Центральный. В элитном сегменте лидерство по ценам также удерживает Центральный район, а спрос самый высокий — в Петроградском.
О том, что предлагают застройщики и что выбирают покупатели в самых дорогих сегментах жилья — поговорим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Как вы оцениваете итоги первых 7 месяцев на рынке жилья бизнес- и элит-класса?
- Каково соотношение спроса и предложения? Появляются ли на рынке новые объекты?
- Меняются ли запросы покупателей в этих сегментах? Как в соответствии с этим меняется продукт, предлагаемый застройщиками?
- Как вы оцениваете географию застройки бизнес-класса и элитной? Как она меняется?
- Что нового и интересного появляется на рынке в дорогих сегментах: необычные форматы квартир, оформление лобби, услуги для жильцов?
- Как бизнес-класс и элитный сегмент представлены на рынке апартаментов? Какие это апартаменты? Есть ли спрос на сервисные апартаменты категории «5 звезд»?
- Конкуренция со стороны загородных объектов — есть ли она?
- Вторичный рынок в бизнес-классе и элитной недвижимости — что происходит на нем?
- Будущее бизнес-класса и элитного жилья: как будет развиваться рынок?
К участию в круглом столе приглашаются: девелоперы проектов бизнес-класса и элитного жилья, агентства недвижимости, эксперты рынка.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 14 августа 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru