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    14 августа — круглый стол «Бизнес-класс и выше: что происходит на рынке дорогой недвижимости Петербурга»

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    Квартиры бизнес-класса в Петербурге за первое полугодие подорожали в среднем на 9%, до 382 тыс. рублей за квадратный метр, а элитное жилье стало дороже на 11% — один метр в среднем обойдется здесь в 562 тыс. рублей. Всего за полгода было продано 1,7 тыс. квартир бизнес-класса и 780 объектов в элитном сегменте. На первом месте по спросу у покупателей бизнес-класса оказался Выборгский район, по ценам — Центральный. В элитном сегменте лидерство по ценам также удерживает Центральный район, а спрос самый высокий — в Петроградском.

    О том, что предлагают застройщики и что выбирают покупатели в самых дорогих сегментах жилья — поговорим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Как вы оцениваете итоги первых 7 месяцев на рынке жилья бизнес- и элит-класса?
    • Каково соотношение спроса и предложения? Появляются ли на рынке новые объекты?
    • Меняются ли запросы покупателей в этих сегментах? Как в соответствии с этим меняется продукт, предлагаемый застройщиками?
    • Как вы оцениваете географию застройки бизнес-класса и элитной? Как она меняется?
    • Что нового и интересного появляется на рынке в дорогих сегментах: необычные форматы квартир, оформление лобби, услуги для жильцов?
    • Как бизнес-класс и элитный сегмент представлены на рынке апартаментов? Какие это апартаменты? Есть ли спрос на сервисные апартаменты категории «5 звезд»?
    • Конкуренция со стороны загородных объектов — есть ли она?
    • Вторичный рынок в бизнес-классе и элитной недвижимости — что происходит на нем?
    • Будущее бизнес-класса и элитного жилья: как будет развиваться рынок?

    К участию в круглом столе приглашаются: девелоперы проектов бизнес-класса и элитного жилья, агентства недвижимости, эксперты рынка.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 14 августа 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru

    План мероприятий

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