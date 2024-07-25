7 августа — круглый стол «ИЖС в Петербурге и Ленобласти: факторы роста»

По данным Сбера, жители Петербурга и Ленобласти в июне 2024 года взяли рекордное количество займов на ИЖС. Активность подстегнули отмена ипотеки с господдержкой и ограничения по семейной ипотеке.

Для строительства ИЖС разрешили использовать эскроу-счета, а в июле Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий тратить материнский капитал на ИЖС с применением эскроу. Бенефициаром будет выступать строитель дома, который получит средства после завершения работ, а если договор прервется, то маткапитал вернут семье.

В целом строительство ИЖС в России идет высокими темпами: ввод увеличился почти на четверть за первое полугодие — введено 37,9 млн кв. м. Замминистра строительства Никита Стасишин призвал застройщиков активнее строить ИЖС, особенно в малых городах, где семейная ипотека доступна семьям с двумя детьми.

