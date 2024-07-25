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    7 августа — круглый стол «ИЖС в Петербурге и Ленобласти: факторы роста»

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    По данным Сбера, жители Петербурга и Ленобласти в июне 2024 года взяли рекордное количество займов на ИЖС. Активность подстегнули отмена ипотеки с господдержкой и ограничения по семейной ипотеке.

    Для строительства ИЖС разрешили использовать эскроу-счета, а в июле Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий тратить материнский капитал на ИЖС с применением эскроу. Бенефициаром будет выступать строитель дома, который получит средства после завершения работ, а если договор прервется, то маткапитал вернут семье.

    В целом строительство ИЖС в России идет высокими темпами: ввод увеличился почти на четверть за первое полугодие — введено 37,9 млн кв. м. Замминистра строительства Никита Стасишин призвал застройщиков активнее строить ИЖС, особенно в малых городах, где семейная ипотека доступна семьям с двумя детьми.

    Что происходит на рынке ИЖС в Петербурге и Ленобласти — обсудим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    — Каким вы видите летний сезон 2024 года для рынка ИЖС? Активизировалось ли приобретение участков, домов в связи со сворачиванием части льготных программ?

    — Какие программы приобретения ИЖС сейчас предлагают банки? Насколько они популярны у потенциальных заемщиков?

    — Что происходит с купленными участками? Насколько активно они застраиваются?

    — Поможет ли механизм эскроу-счетов для расширения пула застройщиков и расширения строительства ИЖС?

    — Какие технологии загородного строительства наиболее востребованы и развиваются?

    — Какие перспективы у рынка ИЖС в Петербурге и Ленобласти вы видите?

    К участию в круглом столе приглашаются: девелоперы, развивающие строительство ИЖС; банки; производители и продавцы строительных материалов; строительные компании.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 7 августа 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Надежда Долгополова, nd@fontanka.ru, тел. + 7 (981) 749–48–63

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