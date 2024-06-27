23 июля - круглый стол «Как облегчить жизнь с деменцией: медицинские и социальные аспекты»

Деменция — это одно из наиболее сложных и распространенных нейродегенеративных заболеваний, которое затрагивает миллионы людей по всему миру. Симптомы деменции существенно влияют на качество жизни не только пациентов, но и их семей, создавая серьезные медицинские и социальные проблемы. О том, как вовремя обнаружить деменцию и как помочь пациентам с таким диагнозам, а также их родственникам, поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
- Какие современные методы диагностики деменции существуют? Как выявить ее на ранних стадиях?
- Какие препараты наиболее эффективны при лечении деменции?
- Какую роль играют когнитивные тренировки и реабилитационные программы в лечении деменции?
- Как помочь пациентам справляться с депрессией и тревогой, сопутствующими деменции?
- Что нужно знать родственникам людей с деменцией? Какие ресурсы и поддержки доступны для семей, ухаживающих за людьми с деменцией?
- Какие социальные услуги необходимы для поддержки людей с деменцией?
- Как адаптировать пространство для жизни людей с деменцией?
- Стационары и пансионаты для людей с деменцией: какую помощь могут оказать профессионалы? Как выбрать учреждение, чтобы не навредить, а помочь людям с деменцией?
К участию в круглом столе приглашаются: врачи-неврологи, психиатры, терапевты и другие медицинские специалисты, социальные работники и психологи, представители общественных организаций и благотворительных фондов, представители пансионатов для пожилых людей.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
Круглый стол пройдет в 16:00 / 23 июля 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru