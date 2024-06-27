23 июля - круглый стол «Как облегчить жизнь с деменцией: медицинские и социальные аспекты»

Деменция — это одно из наиболее сложных и распространенных нейродегенеративных заболеваний, которое затрагивает миллионы людей по всему миру. Симптомы деменции существенно влияют на качество жизни не только пациентов, но и их семей, создавая серьезные медицинские и социальные проблемы. О том, как вовремя обнаружить деменцию и как помочь пациентам с таким диагнозам, а также их родственникам, поговорим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения:



- Какие современные методы диагностики деменции существуют? Как выявить ее на ранних стадиях?

