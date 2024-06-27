16 июля - круглый стол «Неудобная болезнь: современные методы диагностики и лечения ИППП»

По данным ВОЗ, ежегодно четыре основных инфекции, передающихся половым путем, диагностируются у 1 млн человек. Это сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз. При этом, по данным Минздрава, в России заболеваемость снизилась на 5,3% в 2023 году. Особой строкой среди заболеваний остается ВИЧ — как наиболее опасная инфекция. Еще один «убийца» - вирус папилломы человека, который приводит к раку шейки матки. О том, как диагностировать, профилактировать и лечить ИППП — поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
- Какие современные методы диагностики ИППП наиболее эффективны и доступны сегодня? Каковы особенности диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в сравнении с другими ИППП?
- Какие меры профилактики ИППП являются самыми эффективными в современных условиях? Использование презервативов, вакцинация и т. п.
- Каковы современные методы лечения ИППП? Насколько они эффективны?
- К каким последствиям могут привести недолеченные ИППП?
- Как бороться с социальными стигмами и повысить информированность общества о ИППП?
- Как новые исследования и клинические испытания могут повлиять на будущее диагностики и лечения ИППП?
К участию приглашаются врачи акушеры-гинекологи, урологи, терапевты, представители лабораторий.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
Круглый стол пройдет в 16:00 / 16 июля 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru