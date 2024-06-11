Не успели вырасти — завяли. Почему в Петербурге гибнут свежепосаженные деревья

Благоустройство парков и улиц в Петербурге нередко оборачивается гибелью только что высаженных деревьев: известны примеры и в Центральном, и в Василеостровском, и в Калининском районах Петербурга. «Фонтанка» спросила у агрономов и поставщиков деревьев, почему так может происходить.



Одна из больных точек озеленения — Линейный парк на Васильевском острове. Здесь в единое пространство решено объединить несколько зелёных участков: сквер Александра Володина, безымянные скверы вдоль Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей, зоны вдоль Морской набережной. Первый этап благоустройства провели в 2023 году, в рамках него должны были высадить несколько сотен деревьев и несколько тысяч кустарников. Уже весной 2024 горожане наблюдали выжженные солнцем, выглядящие мертвыми растения — и проблема сохраняется до сих пор. Заказчик благоустройства, администрация Василеостровского района, в мае рассказывала, что старается обеспечить полив и удобрения для деревьев и кустарников, а погибшие должен заменить подрядчик.



Линейный парк Фото: читатель «Фонтанки» Линейный парк Фото: читатель «Фонтанки» Линейный парк Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Не всё в порядке и с благоустройством Муринского парка. Проект на его территории тоже реализуют в несколько этапов, и первый блин выдался комом. В 2023 году подрядчик не успел выполнить необходимые работы на участке от Светлановского до Гражданского проспекта в срок, контракт с ним расторгли. Весной жители главным образом жаловались на незавершенность работ, раскиданные конструкции, подтопление детской площадки и трудности с вывозом мусора. Однако уже в июне в редакцию «Фонтанки» прислали фотографии погибающих растений. Администрация Калининского района поясняла, что проблемы с содержанием благоустроенного участка парка возникли из-за того, что подрядчик не выполнил свои обязательства, а передать на обслуживание комитету по благоустройству незавершенный объект нельзя.



Муринский парк Фото: читательница «Фонтанки» Муринский парк Фото: читательница «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Жалуются уже больше 10 лет петербуржцы и на озеленение Малой Конюшенной. Впервые люди начали бить в колокола из-за того, что там погибают только что высаженные деревья, в 2013 году. Умершие саженцы город регулярно заменяет на новые, и делать это приходится регулярно. Однако петербуржцы помнят, что в советское время там была тенистая аллея, сейчас же вместо нее — тонкие прутики, окруженные тротуарной плиткой. Читатель показал «Фонтанке» фотографии новых лип, выглядящих мертвыми и сейчас.

Фото: читатель «Фонтанки» Малая Конюшенная Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Насчёт лип в Центральном районе оперативно смогли ответить в садово-парковом предприятии «Центральное».

«Липы на Малой Конюшенной произрастают в квадратах. Там достаточно стеснённые условия и очень серьёзная антропогенная нагрузка. Всё вокруг в граните, поэтому деревьям, конечно, там сложно, но мы выполняем посадку летников вокруг деревьев, что дополнительно обеспечивает деревьям уход, подкормку, прополку, рыхление грунта, то есть мы ведём дополнительный уход за этими деревьями. Им, конечно, там сложно, но мы о них заботимся», — отмечает гендиректор СПП «Центральное» Анна Харичева.



В целом о факторах выживаемости деревьев рассказала гендиректор «Питомника Савватеевых» Ирина Савватеева: это один из крупных российских поставщиков растений, который занимается и лиственными, и хвойными, и кустарниками. В этом году «Питомник Савватеевых» поставил липы для сада-трансформера на Синем мосту.

«Важен научный подход к посадкам деревьев: какой сорт лучше приспособится в том или ином регионе, как ухаживать за саженцами и готовить их к посадкам. Я занимаюсь питомником 19 лет, и всё равно у нас работает дендролог, который во всём консультирует нас», — говорит Савватеева.



Как рассказывает поставщик, значение для выживаемости деревьев имеют:



Качество посадочного материала. Не только сорт, но и то, как саженец готовили к высадке. Чтобы крупномерное дерево выжило, его обязательно нужно пересадить несколько раз. Сначала особым образом формуют корни саженца, потом крону. Удобряют, закаляют и поливают в особом режиме.

Происхождение и транспортировка. Если саженец готовили в тех же климатических условиях, где ему предстоит расти в будущем, это повышает его шансы на выживаемость. И чем меньше расстояние от питомника до конечной точки, тем безопаснее эта дорога для его состояния.

Полив и уход в целом после посадки под контролем специалистов, которые разбираются в этом. «Сразу после посадки дерево нужно хорошо полить обязательно, даже если и так идет дождь. Дальше — следить за состоянием почвы и погодой. Дерево не должно быть ни пересушено, ни залито. Залитое дерево — ещё хуже, чем пересушенное, потому что в таком случае нет воздуха около корней, а воздух для дерева даже важнее, чем питание. Если дерево будет замокать, оно зачахнет и погибнет», — отмечает Савватеева.

Биолог, агроном Михаил Воробьев рассказывает, что новые деревья достаточно часто погибают при благоустройстве и в Петербурге, и в Москве. Причина этому — как правило, недобросовестный уход, нарушение технологии на том или ином этапе.

«Часто уходом пренебрегают. Воткнули, акт подписали, формально озеленение выполнено — и поехали, всё. А дальше, как получится. Получается не всегда хорошо», — говорит Воробьев.

Чем деревья меньше, тем легче они приживаются. Чтобы не прижился маленький саженец — надо совсем не уделять ему внимания, предполагает агроном.

А вот крупномеры требуют подготовки, которая начинается за несколько лет до пересадки в конечную точку.

«Дерево высотой три-четыре метра просто один раз выкопать и посадить нельзя, потому что у него корни, впитывающие воду и питательные вещества, расходятся далеко в разные стороны. А при пересадке берётся ком на расстоянии от ствола в 80–90 сантиметров. На этом расстоянии находятся как бы водопроводные трубы дерева, которые ничего не впитывают, а только поставляют питание», — рассказывает Воробьев.



Именно поэтому дерево для городских условий с малых лет формуют и пересаживают из одного места в другое — чтобы питающие корни оставались на расстоянии, близком к стволу. Если эта технология нарушена, дерево погибнет.

Второй важный этап — условия хранения и транспортировка.

«Если несколько тысяч километров везти деревья, то, естественно, всё обсыпается, повреждаются корни. Время, расстояние имеют значение», — отмечает Воробьев.

Третий этап — уход после посадки. Даже если дерево было хорошо подготовлено, оно в любом случае первое время травмировано и имеет недостаточное количество питающих корней. Необходимы удобрения и внимательный полив, особенно сразу после пересадки, первые недели. Некоторых петербуржцев впечатляет до глубины души такой подход к благоустройству, когда для создания нового парка расчищают старый. В частности, так произошло во Фрунзенском районе, где между Бухарестской и Будапештской улицами организуют Парк Дружбы — на этом месте уже было зелёное пространство, просто не такое концептуальное. В июне подрядчик снял верхний слой травы и земли на территории всего будущего парка, оставив лишь отдельные островки с деревьями. Депутат Павел Швец выразил опасение, что деревья могут погибнуть от такого благоустройства, и еще неизвестно, какой газон появится вместо прежнего. «Фонтанка» поинтересовалась смыслом происходящего у агронома.