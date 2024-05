Между булок: большие деньги фастфуда

Евгений Ким, совладелец сетей «Кореана Light» и Kimchi To Go

— Это прежде всего интерес к самой корейской культуре и k-pop-музыке. Такого огромного внимания к еде, к сожалению, пока нет. Потому что она все-таки очень специфическая, для кого-то слишком острая. Один раз попробовать, наверное, классно. Да, у детей и подростков нет денег, но зачастую именно они принимают решение о выборе места для обеда, а родители вынуждены идти с ними. Но есть много кейсов, когда потом дети перестают ходить, а родители продолжают. В итоге рынок растет, но все равно он очень-очень маленький, база очень низкая,— рассказал Евгений Ким, совладелец сетей «Кореана Light» и Kimchi To Go.

При этом Евгений изменил приоритеты в развитии компании: «Мы 10 лет на рынке и сначала открывали классические рестораны «Кореана». Сейчас поняли, что тренд идет в быстрое и демократичное питание. И теперь концепции «Кореана light» и Kimchi To Go развиваются значительно быстрее. Коэффициент Like for like (показатель, сравнивающий продажи в отчетном и базовом периодах в одной и той же точке, — прим. ред.) за 2023-й у нас составил 23–28%. Мы три раза повышали цены, и за счет этого он вырос на 16–17%, остальное дал рост трафика. Средний чек у нас находится в диапазоне 620–750 рублей. Лидеры по продажам — корейские пирожки и корейские бургеры. Ничего нового мы не придумали! В «Кореана light» у нас есть раздел «Бургер Ким», где булочки в бургерах заменяет рис».



