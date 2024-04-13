Где и как показывали фильмы больше 100 лет назад? 7 исторических мест Петербурга

Кинотеатр «Пикадилли». Зрительный зал. 1913 год Фото: Карл Булла Поделиться Поделиться





Когда в Петербурге впервые показали фильм? Где в нашем городе самый старый кинотеатр? И в каком историческом месте можно посмотреть кино и сегодня? «(От)Личный Петербург» составил маршрут из 7 знаковых адресов, где «движущиеся картинки» показывали еще до революции.



Где петербуржцы впервые увидели кино Адрес: Каменноостровский пр., 10

Наш маршрут начинается на Каменноостровском проспекте, 10. Этот адрес важен для истории петербургского кинематографа не только из-за того, что здесь расположена киностудия «Ленфильм».



В конце XIX века сад назывался «Аквариумом» и был популярным местом развлечений. Здесь играли музыку, читали лекции, показывали спектакли.



Театр и сад «Аквариум» Фото: Открытка начала XX века. Автор неизвестен Поделиться Поделиться





В мае 1896 года в Россию с люмьеровским аппаратом прибыл Франсис Дублие — один из первых кинорепортеров. Он проехал по нескольким городам страны и показывал россиянам созданные им самим «движущиеся картинки» везде, где только мог найти электричество. А потом еще в Москве запечатлел коронацию Николая II.

В Петербурге первый киносеанс, организованный Дублие, состоялся как раз в саду «Аквариум». Короткометражку показали в антракте французской оперетты. В каком здании работал первый в городе кинотеатр Адрес: Невский пр., 46

Буквально через пару дней после первого кинопоказа, в мае 1896 года, в Петербурге впервые появилось помещение, предназначенное специально для демонстрации синематографа. Чтобы увидеть здание, где оно работало, нам нужно переместиться на Невский проспект, 46, — к бизнес-центру, соседствующему с «Пассажем».



Невский, 46. На здании вывеска: «Зрелище электрическаго мира». Фото начала XX века Фото: Ателье Карла Буллы Поделиться Поделиться





Невский, 46. На здании вывеска: «Зрелище электрическаго мира». Фото начала XX века. Фрагмент Фото: Автор неизвестен Поделиться Поделиться





В конце XIX века тут был доходный дом Московского купеческого банка. Об открытии в нем места, где петербуржцы смогут любоваться «движущейся фотографией» и «синематографом Люмьер — последними чудесами науки», сообщали главные городские газеты. Крупные вывески разместили на фасаде.

Хоть «Биограф» и стал первым городским кинотеатром, известно о нем крайне мало. Сохранились рекламные объявления, где говорилось, что показы начинались ежедневно с 11 утра, а билет стоил 50 копеек. Где прошел первый кинопоказ в сопровождении пения Адрес: Невский пр., 48

Через несколько лет на Невском начался настоящий бум «синематографии» — на проспекте заработали десятки кинотеатров.



Соседнее от нас здание, под номером 48, не исключение. «Пассаж» в начале XX века представлял собой не просто крупный магазин, а центр культурной и светской жизни столицы. Вполне логично, что здесь уже в конце 1900-х открылся кинотеатр The Royal Star.



Здание «Пассажа». 1900-е годы Фото: Карл Булла Поделиться Поделиться





Он занимал в «Пассаже» 2 этажа. «Театр располагал хорошим струнным оркестром. Им первым было введено оригинальное новшество: картины аккомпанировались пением. Театр был одним из немногих, ставивших грандиозную 3-часовую программу. Зал театра вмещал около 400 человек зрителей», — писали в газетах начала XX века.



В 1909 году The Royal Star даже посетил великий князь Михаил Александрович. Впрочем, хорошая репутация не помогла кинотеатру проработать дольше двух лет. Уже в 1911-м на его месте открылся другой — Soleil. Телефон, автоматические кресла и другие новшества дореволюционных кинозалов Адрес: Невский пр., 80

На Невском, 80, в начале XX века заработал кинотеатр «Паризиана».

Как и его предшественники, он был обставлен по последнему слову техники. «Весь он выдержан в стиле «Людовика XVI». Стены украшены лепной работой. Широкая мраморная лестница ведет на громадный балкон, на котором также помещается часть лож. Партер и балкон обставлены автоматическими креслами, расположение которых удобно. Оригинальной новинкой является снабжение всех лож партера и балкона отдельными городскими телефонами», — описывали петербургские журналисты.



Кинотеатр «Паризиана». 1916 год Фото: Моисей Наппельбаум Поделиться Поделиться





Как-то раз тут даже устроили специальный кинопоказ для детей!

«Под руководством особой комиссии из педагогов была составлена интересная программа кинематографических картин, иллюстрирующих разные моменты из жизни народов, растений и животных. Есть также роскошно обставленные фантастические картинки, как «Война лилипутов с великанами» и т.д. Дети с захватывающим интересом следят за всем, что происходит на полотне. Юная аудитория дружно аплодировала», — писали в городских в газетах. Где в СССР впервые показали звуковой фильм Адрес: Невский пр., 72



Кинотеатр в дворовом флигеле здания на Невском, 72, открылся в 1910-м. Сначала его называли «Мастер-Театром», а затем — «Кристалл-Паласом», в честь знаменитого Хрустального Дворца, построенного в лондонском Гайд-парке.



Невский, 72. Кинотеатр «Кристалл Палас». 1914 год Фото: Карл Булла Поделиться Поделиться





«Здание двухэтажное: в первом — зрительный зал, в два света, очень высокий, в стиле Empire, художественно отделанный и декорированный хрустальными люстрами и зеркалами, а во втором этаже — гостиная, буфет и более дорогие места в бель-этаже. Особый балкон предназначен для концертного оркестра», — писали городские газеты.



В советское время в кинозале впервые в СССР показали звуковой фильм. Потом здесь расположился Дом кино. Затем кинотеатр сменил название на «Знание», а репертуар — на научные и документальные картины. В 1990-х кинотеатру вернули историческое название. В 2010-х он закрылся. Здесь кино показывают уже больше 110 лет Адрес: Невский пр., 67

Современный кинотеатр «Художественный» на Невском, 67, тоже расположен в историческом месте. Первые картины тут начали показывать еще в 1900-е годы — когда здесь был синематограф «Биофон-Ауксетофон». Потом зал переименовали в «Сатурн».

Кинотеатр был весьма успешным и быстро стал известным в городе. Помимо классических картин здесь можно было увидеть синемоводевили — представления, которые разыгрывались во время демонстрации фильмов.



Премьера советского чёрно-белого художественного фильма «Комсомольск» в 1938 году Фото: Автор неизвестен Поделиться Поделиться





Еще здесь показывали хронику. В день смерти Льва Толстого столичные газеты писали: «20 ноября в театре «Сатурн»... в кругу представителей петербургской прессы была продемонстрирована г-ном А. О. Дранковым серия картин из жизни Л. Н. Толстого. Между прочими картинами были показаны снимки с полевых работ в Ясной Поляне, сценки из жизни Л. Н., его поездка в Москву… снимки Астапова и похорон Л. Н. Толстого». Еще одно историческое место для любителей киноискусства Адрес: Невский пр., 60

Продолжим прогулку по Невскому и дойдем до места, где сегодня расположен кинотеатр «Аврора», — до дома 60. Кино тут показывают с 1913 года. Для синематографа «Пикадилли» на Невском впервые построили отдельное здание во дворе. Зал вмещал 800 зрителей.



Вход в кинотеатр «Пикадилли». 1913 год Фото: Карл Булла Кинотеатр «Пикадилли». Фойе. 1913 год Фото: Карл Булла Поделиться Поделиться





«Пикадилли» быстро приобрел статус одного из самых роскошных и удобных в городе. Тут были новейшая проекционная аппаратура, удобные места для зрителей, большой экран и часто меняющийся репертуар. Показывали и российские, и зарубежные новинки. Тапером работал Дмитрий Шостакович.



Операторская в кинотеатре «Пикадилли». 1913 год Фото: Карл Булла Поделиться Поделиться





Свое название кинотеатр сменил в 1936 году. Примерно в то же время его перестроили и увеличили. Во времена блокады «Аврора» была одним из немногих кинотеатров Ленинграда, которые продолжали работу.