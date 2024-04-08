Российский бизнес: между санкциями и партнерством. Как компании находят пути к международным рынкам

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Несмотря на санкции и сложности с валютными операциями, российский бизнес активно взаимодействует с внешним миром. И речь здесь не только о Китае, товарооборот с которым продолжает расти, но и о странах Европы, с которыми связь хоть и ухудшилась, но не пропала.



Тема международных бизнес-коммуникаций и лайфхаков, с ними связанных, стала основной на прошедшей в Петербурге конференции Тинькофф про Бизнес.



Татьяна Марченко, руководитель корпоративного бизнеса Северо-Западного региона Тинькофф Фото: предоставлено Тинькофф Поделиться Поделиться





На вход и выход Риски при поставках товаров из-за рубежа выросли, а контроль за внешнеэкономической деятельностью усилился, отмечает Ольга Медведева, член совета директоров Группы компаний «Трансбалт». Последнее связано в том числе с планами властей по увеличению сбора налогов и таможенных платежей в бюджет страны.



Ольга Медведева, член совета директоров Группы компаний «Трансбалт» Фото: предоставлено Тинькофф Поделиться Поделиться





Это касается не только бизнеса. Так, с 1 апреля 2024 года беспошлинно заказывать товары из зарубежных интернет-магазинов можно на сумму 200 евро, а не 1000 евро, как это было до этого — покупателям придется заплатить дополнительно к цене 15%, например, за не очень дорогие смартфоны или бытовую технику.



У тех, кто работает на внешних рынках, сложностей стало еще больше.

— Последние два года показали, что на рынке ВЭД много компаний, но далеко не все смогли пережить кризис, — комментирует она. — Бывали случаи, когда за время, пока груз доходил до порта, агент успевал обанкротиться, и грузополучателю приходилось искать нового агента и оплачивать его услуги во второй раз.

При этом параллельный импорт, на который столько надежд возлагалось в 2022 году, к данному моменту оказался почти не востребован. Как объяснила Ольга Медведева, сначала все подумали, что параллельным импортом можно ввозить все, минуя официальных дистрибьюторов. Оказалось, что список товаров ограничен, и даже в дружественных странах, где работают производители товаров, опасаются вторичных санкций, и не готовы продавать товары для поставок в Россию параллельным импортом.



Медведева отметила растущий запрос на внутреннюю логистику, а не только на внешнюю, как в связи с развитием импортозамещения, так и с изменением схем доставки. В частности, появился большой сухой порт в Екатеринбурге — это означает, что уже не нужно везти грузы в Москву по железной дороге, например, из Китая, чтобы потом оттуда опять развозить по стране.

Китайская экспансия Конечно, говоря о внешнеэкономической деятельности, сегодня, в первую очередь, подразумевают Китай — и не случайно. За январь-февраль, по данным отчетности главного таможенного управления КНР, товарооборот между нашими странами вырос на 9,3% — до $37 млрд. По словам директора Группы компаний MPGO & Achina Тимура Сабирова, объем импорта из России превышает экспорт из Китая ($20,2 млрд против $16,8 млрд), однако темпы роста выше по поставкам китайской продукции — 12,5% против 6,7%. Из нашей страны в Китай везут, в основном, сырье (нефть и нефтепродукты, газ, уголь, металлы, древесину — на них пришлось 87%), то к нам — технику (доля — 61%). В этом году, отмечает Сабиров, растет запрос на профессиональное и полупрофессиональное оборудование для малого, среднего и крупного бизнеса в сферах легкой промышленности, строительства и автосервисов — этому способствует господдержка и субсидирование закупок оборудования.



директор Группы компаний MPGO & Achina Тимур Сабиров Фото: предоставлено Тинькофф Поделиться Поделиться





Китайская техника замещает европейскую по целому ряду направлений. Очевиднее всего это в автопроме, причем, как легковом, так и в грузовом. Как отметила Ольга Медведева, большинство перевозчиков сейчас делают выбор в пользу «китайцев», опасаясь, что купив европейскую или американскую технику, они столкнутся с нехваткой запчастей и сложностями в обслуживании. Тимур Сабиров говорит, что с поставками запчастей из Китая сейчас проблем нет.



— Китай — большая ресурсная база с недорогой рабочей силой, поэтому на него стоит обратить внимание и тем, кто развивает производство, — считает он. — Здесь легко масштабировать бизнес, в зависимости от собственных потребностей.

Он привел в пример различные варианты работы с китайским рынком — от так называемого «карго» для базового уровня бизнеса, когда получатель товара не является участником ВЭД и по сути просто «телепортирует» товары из Китая с помощью специализирующихся на этом контрагентов — до профессионального, когда компания может сама создавать юрлицо на территории Китая, заключать официальные договоры, организовывать и маркировать продукцию, в соответствии со всеми требованиями.

Конечно, с китайским бизнесом тоже не все проходит гладко. Недавно СМИ сообщали, что китайские банки в связи с ужесточением санкций США не принимают платежи от российских компаний. Тимур Сабиров подтвердил, что такие факты есть, но это зависит от банков, и ряд из них продолжает работать с россиянами, платежи проходят. Кроме того, ситуацию упрощает, если платежи ведет компания, зарегистрированная на территории КНР.



К рискам при работе с Китаем относится также соблюдение качества товаров при доставке, а также сроков производства и поставки. Сабиров советует по-максимуму все контролировать, а также фиксировать все в договорах, как минимум, на английском и русском языках, а лучше — на китайском.

Однако не для всех Китай стал зоной роста. Например, для компании «Додо Пицца» именно Поднебесная стала единственным неуспешным кейсом, при том, что сейчас пиццерии компании работают в 20 странах мира и она входит в ТОП-10 крупнейших мировых пицца-сетей. Последними странами, где появилась сеть буквально в марте 2024 года, стали Азербайджан и Грузия. Сейчас в планах компании увеличить долю выручки вне домашнего региона до 50% от общего дохода, рассказал исполнительный директор «Додо Пицца Евразия» Дмитрий Соловьев.



Дмитрий Соловьев, исполнительный директор «Додо Пицца Евразия» Фото: предоставлено Тинькофф Поделиться Поделиться





Трудности переводов В связи с отключением от системы SWIFT многих российских банков, попавших под санкции, значительно усложнились международные переводы, особенно в долларах и евро. Между тем, потребность в них сохранилась.

Эксперты называют несколько способов проведения платежей в долларах и евро, которые сейчас работают.

Во-первых, все еще можно делать международные платежи через российские банки — либо с иностранным капиталом, либо те, которые не попали под санкции. Тут тоже бывают сложности, платежи возвращаются либо идут очень долго, тщательно проверяются коды ТН ВЭД, есть ограничения по маршрутам и по суммам (как с максимальной, так и с минимальной сторон).



Во-вторых, доступны платежи через посредников, внешних агентов, которые на этом специализируются. Это могут быть как агенты банка, так и собственные агенты компании, что, конечно, сложнее с точки зрения инвестиций на открытие и поддержание деятельности консультантов в разных юрисдикциях.

Среди наиболее популярных стран, где открываются компании-агенты, помимо стран СНГ — Турция, Китай, ОАЭ, Сербия, Черногория и Бахрейн. В некоторых странах требуется ведение реальной экономической деятельности, где-то достаточно иметь офис и/или склада, где-то банки более лояльны, где-то — менее.



Большинство российских банков сейчас также продолжают работать с валютами, но дружественных стран. В частности, значительно увеличивается количество счетов, открытых в юанях, и трансграничных переводов в этой валюте. Среди финансовых инструментов Ольга Добродомова, руководитель инвестиционных проектов для бизнеса в Тинькофф, отметила возможность приобретать валюту через брокерские счета по биржевому курсу, а также размещать валютную выручку на биржевых овернайтах, получая доход и дожидаясь удачного курса для конвертации.

