Первый симптом появляется в 30 лет. Признак болезни Альцгеймера можно распознать за 25 лет до начала потери памяти

Однако английские ученые нашли один ранний признак, который предсказывает деменцию еще за 25 лет до того, как начнутся проблемы с памятью.



В исследовании, опубликованном в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, приняли участие 100 добровольцев среднего возраста — от 43 до 66 лет.



Симптомов деменции у них не было, но все они входили в группу риска. У одних болезнь в семейном анамнезе, другие — носители гена ApoE4 (аполипопротеин E4), который в разы увеличивает вероятность развития болезни. При этом участники были примерно на 25 лет моложе предполагаемого возраста начала деменции.