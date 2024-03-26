Первый симптом появляется в 30 лет. Признак болезни Альцгеймера можно распознать за 25 лет до начала потери памяти

Умение ориентироваться в пространстве важно не только для пожилых, но и молодых Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





— У каждого третьего человека, рожденного сегодня, разовьется деменция, — озвучивает страшный прогноз доктор Ричард Окли из Общества борьбы с болезнью Альцгеймера.



Поэтому так важна ранняя и точная диагностика, чтобы у человека было время принять меры, изменить образ жизни, питание и, возможно, начать лечение.

— Болезнь Альцгеймера формируется годами. Современная наука приходит к такой мысли: чтобы у пациента в 75–80 лет появились симптомы болезни Альцгеймера, нарушения должны начинаться еще лет в тридцать. Только зафиксировать их практически нереально. Пациент не жалуется, на МРТ ничего не видно. Как это можно распознать? Пока никак! — говорит профессор Станислав Янишевский.



Однако английские ученые нашли один ранний признак, который предсказывает деменцию еще за 25 лет до того, как начнутся проблемы с памятью.

В исследовании, опубликованном в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, приняли участие 100 добровольцев среднего возраста — от 43 до 66 лет.

Симптомов деменции у них не было, но все они входили в группу риска. У одних болезнь в семейном анамнезе, другие — носители гена ApoE4 (аполипопротеин E4), который в разы увеличивает вероятность развития болезни. При этом участники были примерно на 25 лет моложе предполагаемого возраста начала деменции.



Используя очки виртуальной реальности, добровольцы должны были показать, как ориентируются в виртуальной среде. Сначала каждый шел по указателям, а после предстояло повторить маршрут без подсказок. При этом все текстуры на земле заменили на гладкую поверхность.

Выяснилось, что люди с повышенным риском болезни Альцгеймера не смогли пройти путь. В то же время с остальными когнитивными тестами проблем у них не возникло.

Ученые приходят к выводу: нарушения пространственной навигации могут развиваться за годы или даже десятилетия до появления каких-либо других симптомов деменции. А всё потому, что болезнь Альцгеймера обычно сначала появляется в областях мозга, которые помогают нам ориентироваться на местности.



При этом в реальной жизни люди могут и не осознавать проблемы. Сейчас все пользуются навигаторами в телефоне, поэтому дойти от точки до точки не составляет труда.

К тому же многие годами ходят по привычным маршрутам от дома до работы и магазина. Очевидно, что при таких условиях о трудностях с ориентацией на местности не догадаться.



Чтобы тренировать мозг, ученые советуют почаще отрываться от карт в телефоне, обращать внимание на детали во время маршрута, подмечать здания, памятники, вывески. Кроме того, важно периодически менять привычные маршруты.



Кстати, ученые сделали еще одно неожиданное наблюдение: нарушения в пространственной навигации наблюдались в основном у мужчин.

«Необходимо и дальше изучать, почему мужчины и женщины по-разному уязвимы к болезни Альцгеймера, чтобы при диагностике и будущем лечении учитывать пол пациента», — говорит один из авторов, доктор Коко Ньютон из Института когнитивной нейронауки Университетского колледжа Лондона.

Сейчас ученые продолжают работать с результатами исследования, чтобы в ближайшие годы разработать новые рекомендации по диагностике.



«Мы надеемся, что это поможет людям получить более своевременный и точный диагноз, — говорит доктор Ньютон. — Это особенно важно с появлением антиамилоидных методов лечения болезни Альцгеймера (введение антител, которые разрушают или препятствуют синтезу белка-амилоида, вызывающего деменцию. — Прим. ред.). Эти методы считаются наиболее эффективными на самых ранних стадиях заболевания».

Не застрахованы даже молодые Деменцию нередко называют «старческим слабоумием». Однако на самом деле от этого диагноза не застрахованы даже совсем молодые.

Андре Ярхаму из английского городка Норидж всего 22 года, но парень медленно умирает. Врачи говорят, что его мозг похож на мозг 70-летнего человека. Его убитая горем мать снова вынуждена купать, кормить и водить за руку своего сына.



Андре мало чем отличался от своих ровесников. Он любил регби, с наслаждением играл в популярные компьютерные игры.



Какое-то время мужчина работал на автомобильном производстве. Однако в 2022 году ему пришлось уволиться: справляться с рабочими обязанности Андре было слишком тяжело. Родным парень сказал, что ему «сложно прожить целый день», однако объяснить свои ощущения не смог.

Вскоре его мама заметила: с Андре что-то явно не так. Он двигался очень медленно, и, когда родные просили его что-то сделать, он уходил, как будто ему не задавали вопрос. Кроме того, ее обычно разговорчивый сын стал замкнутым, на все вопросы отвечал односложно.

Мама Андре долгое время работала со взрослыми с особенностями развития и подумала, что у ее сына может быть аутизм. Однако обследование показало: у молодого парня развилась деменция.



Новость о диагнозе стала сокрушительным ударом. Женщине пришлось бросить работу, чтобы посвятить всё свое время заботе об Андре. 22-летний англичанин нуждается в круглосуточном уходе, сейчас он не может даже самостоятельно поесть или помыться.



Родные даже не могут определить, понимает ли Андре, что с ним происходит, что он чувствует. Врачи говорят, что надежды нет. Лекарства от деменции не существует, однако семья Андре решила, что ему все-таки стоит принять участие в экспериментальных исследованиях, пишет издание Daily Mail.