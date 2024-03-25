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    Теракт в Crocus City Hall

    9 апреля — круглый стол «Реконструктивная пластическая хирургия: не только ради красоты»

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    Часто пластическая хирургия воспринимается как необязательная операция, выполняемая по желанию пациента ради внешней красоты и молодости. Но если брать такое направление, как реконструктивная пластика, то здесь на первый план выходит функциональность тех частей тела, где проводится операция. Объектом в данном случае становятся последствия травм, ожогов, врожденные особенности организма, а также лечения, например, онкологических заболеваний. О реконструктивной пластике и ее особенностях поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Наиболее часто выполняемые реконструктивные пластические операции?

    — Особенности реконструктивной пластики. Отличие реконструктивной и эстетической пластической хирургии.

    — Новые технологии реконструктивной пластической хирургии. Как добиться максимально естественного и эффектного результата?

    — Восстановление после реконструктивной хирургии. Особенности.

    К участию приглашаются пластические хирурги, представители клиник пластической хирургии.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    Круглый стол пройдет в 16:00 / 9 апреля 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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