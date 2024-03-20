    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    2 м/с, ю-з

    767мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.22eur100.1

    Кино

    Данилу Козловского и Ксению Раппопорт убрали из титров фильма «Летучий корабль»

    3690
    22 комментария

    Из титров фильма-сказки Ильи Учителя «Летучий корабль» убрали имена Данилы Козловского и Ксении Раппопорт — заметили профильные телеграм-каналы «Бюллетень кинопрокатчика» и «Кинопоиск | Индустрия».

    Медиа отмечают, что у обоих актеров в картине — роли, в которых их практически невозможно узнать: Данила Козловский сыграл аж пять бабок-ёжек, а Ксения Раппопорт — цыганку-гадалку, при этом на нее была надета цифровая маска.

    Ранее премьера фильма «Летучий корабль» сдвигалась по срокам: на киностудии «РОК» объясняли это необходимостью замены актеров, осудивших спецоперацию.

    «Съёмки картины были закончены до начала специальной военной операции на Украине, что, конечно, потом повлияло на работу — полностью пересняли несколько сцен, поскольку заменили одну из актрис, которая уехала в Киев, — говорилось в заявлении. — То есть у нас произошло определенное импортозамещение — сейчас её образ воплощен российской артисткой. Кроме того, в двух эпизодических ролях у нас были сняты артисты, которые высказались негативно о начале специальной военной операции. Мы также полностью поменяли «картинку», и сейчас зритель едва ли сможет догадаться о том, что было в оригинале».

    Фильм выходит в широкий прокат 21 марта, обозреватель «Фонтанки» уже побывала на премьере и делится впечатлениями.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КинопрокатКиноФильм
    ЛАЙК9
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ12
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 22

    Гость20 Мар 2024 в 16:58
    Здорово! Во где нахохочешься! Сядешь, с пивком, воблешечкою и угадывать, хто-где, и никоких фонбедов не надо
    +0−0
    KVetka20 Мар 2024 в 16:58
    Вот спасибо, а то я ж могла и пойти посмотреть
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close