Данилу Козловского и Ксению Раппопорт убрали из титров фильма «Летучий корабль»

Из титров фильма-сказки Ильи Учителя «Летучий корабль» убрали имена Данилы Козловского и Ксении Раппопорт — заметили профильные телеграм-каналы «Бюллетень кинопрокатчика» и «Кинопоиск | Индустрия».
Медиа отмечают, что у обоих актеров в картине — роли, в которых их практически невозможно узнать: Данила Козловский сыграл аж пять бабок-ёжек, а Ксения Раппопорт — цыганку-гадалку, при этом на нее была надета цифровая маска.
Ранее премьера фильма «Летучий корабль» сдвигалась по срокам: на киностудии «РОК» объясняли это необходимостью замены актеров, осудивших спецоперацию.
«Съёмки картины были закончены до начала специальной военной операции на Украине, что, конечно, потом повлияло на работу — полностью пересняли несколько сцен, поскольку заменили одну из актрис, которая уехала в Киев, — говорилось в заявлении. — То есть у нас произошло определенное импортозамещение — сейчас её образ воплощен российской артисткой. Кроме того, в двух эпизодических ролях у нас были сняты артисты, которые высказались негативно о начале специальной военной операции. Мы также полностью поменяли «картинку», и сейчас зритель едва ли сможет догадаться о том, что было в оригинале».
Фильм выходит в широкий прокат 21 марта, обозреватель «Фонтанки» уже побывала на премьере и делится впечатлениями.