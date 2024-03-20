Данилу Козловского и Ксению Раппопорт убрали из титров фильма «Летучий корабль»

Из титров фильма-сказки Ильи Учителя «Летучий корабль» убрали имена Данилы Козловского и Ксении Раппопорт — заметили профильные телеграм-каналы «Бюллетень кинопрокатчика» и «Кинопоиск | Индустрия».



Медиа отмечают, что у обоих актеров в картине — роли, в которых их практически невозможно узнать: Данила Козловский сыграл аж пять бабок-ёжек, а Ксения Раппопорт — цыганку-гадалку, при этом на нее была надета цифровая маска.



Ранее премьера фильма «Летучий корабль» сдвигалась по срокам: на киностудии «РОК» объясняли это необходимостью замены актеров, осудивших спецоперацию.

