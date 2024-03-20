Главное, чтобы кораблик летел: костюмы правят бал в ремейке мультфильма «Летучий корабль»

Фото: кадр из трейлера / Киноафиша Трейлеры / YouTube Поделиться Поделиться





Вслед за недавним мюзиклом «Бременские музыканты» фильм-сказка Ильи Учителя «Летучий корабль» продолжает тренд на осовременивание лучших образцов советской анимации. На этот раз живые актеры пляшут и поют вместо персонажей одноименного мультфильма Гарри Бардина 1976 года.



Визуальным образом, как бы объединяющим новые версии «Летучего корабля» и «Бременских музыкантов», становится капуста — вообще не фигурирующая ни в том, ни в другом первоисточнике и, как известно, в жаргонном просторечии обозначающая деньги. В «Бременских музыкантах» этот финансовый символизм не афишируется, хотя трудно удержаться от соответствующих шуток, когда еще совсем маленький Трубадур въезжает на рынок в тачке, полной капусты (тут явно подразумевается рынок музыкальный, куда весь фильм упорно пробивается герой).



Автор: Киноафиша Трейлеры / YouTube

А вот «Летучий корабль» Учителя именно с капусты и начинается: придворный интриган Полкан (Федор Добронравов) вкатывает в царский дворец телеги с огромными бутафорскими кочанами, раскрашенными в ярко-зеленый. На вопрос царя (Леонид Ярмольник), что бы это значило, Полкан поясняет: «Подарки для царевны». — «Почему в капусте?» — продолжает недоумевать царь. «Ну это же деньги», — с солдатской прямотой отвечает Полкан.



В дальнейшем капуста продолжает выполнять свои нехитрые символические функции. Во время программной арии царевны Забавы (Ксения Трейстер), где героиня проявляет свободолюбивый характер, она выкидывает в окно именно кочаны под знаменитый припев о приоритетах в выборе жениха: «А я не хочу, не хочу по расчету, а я по любви, по любви хочу!» Напомним, анимационная Забава швыряла в окно кувшины, тарелки, пузатый самовар и прочее свое приданое.

Но какие подарки запрятал Полкан в капусте, так и не выясняется: во время бунта Забавы из кочанов вываливается только какая-то железная перчатка, смысл и назначение которой остается загадочным. Но можно предположить, что этот доспех имеет какое-то отношение к Полкановым планам дворцового переворота. О том, что вся стража давно на стороне Полкана, он с гордостью сообщает своему сыну Полкану Полкановичу (Александр Бурковский), возвращающемуся из-за границы после десятилетнего обучения, чтобы подкрепить папины узурпаторские планы с матримониальной стороны и сделать предложение Забаве.



Фото: кадр из трейлера / Киноафиша Трейлеры / YouTube Поделиться Поделиться





Молодой Полкан, называющий себя на иностранный манер Полем, пожалуй, самый полезный и дельный из персонажей, кооптированных авторами фильма в традиционный состав. К тому же благодаря отрицательной и коварной харизме Бурковского антигерой приобретает вполне демонический флер. Это не просто хипстер и пижон («эрудит», как хвастается Полкан-старший), а натуральный колдун и чернокнижник, который привозит с собой в огромной птичьей клетке заграничную ведьму — леди Джейн (Полина Гагарина в рыжем парике).



С помощью волшебного колечка Поль по мере надобности превращает ведьму в Жар-птицу, а потом усмиряет ее командой «К ноге!». Нехорошая предыстория отношений Поля с этой леди ближе к финалу придает «Летучему кораблю» оттенок мрачной кровавой готичности: эта линия позволяет авторам в культурологическом плане примоститься между двумя стульями и вывести русскую народную сказку, на которой основан классический мультфильм, в европейский контекст.



Фото: кадр из трейлера / Киноафиша Трейлеры / YouTube Поделиться Поделиться





Как всякий коварный злодей, Поль в исполнении ироничного Бурковского смотрится более выигрышно и интересно, чем Александр Метелкин в роли положительного жениха, идеально соответствующий типажу Ивана-дурака (а именно этот фантастически везучий персонаж является героем русской народной сказки «Летучий корабль»). Рассудив, что чумазый трубочист в лаптях из мультфильма отжил свое, авторы нового фильма сделали Ивана матросом, наряды которого затмевают даже дизайн знаменитых морячков Жана-Поля Готье.

Вообще, работа художника по костюмам Надежды Васильевой — лучшее в фильме. Когда становится совсем скучно, всегда можно развлечься разглядыванием нарядов персонажей, чуть ли не в каждой сцене новых и поражающих невероятными сочетаниями цветов, форм и фактур, будь то бирюзовое жабо поверх белой в цветочек распашонки Поля, кафтан Полкана с принтом из денежных знаков разных времен, тюремная роба временно свергнутого царя, на которой поверх полосок разного оттенка розового пущены зайцы и олени, или надувные галифе дворцовых стражников.



Всей этой гардеробной красотищи в фильме даже некоторый перебор, так что радуешься возможности дать глазу небольшую передышку, когда буйство красок хотя бы ненадолго стихает, например в сумрачном болоте, где обитает персонаж, почти не измененный по сравнению с анимационным первоисточником.



Фото: кадр из трейлера / Киноафиша Трейлеры / YouTube Поделиться Поделиться





Водяной со своей знаменитой песней «Живу я, как поганка, а мне летать охота» внезапно кажется даже более скромным в колористическом отношении, чем персонаж мультфильма, носивший ленту на шляпке и воротничок цвета фуксии. Однако когда Водяной (Сергей Гармаш, от которого в силу специфики персонажа фактически остался лишь голос) пускается в приключения на открытом воздухе при дневном свете (авторы фильма решили самым радикальным образом осуществить мечту героя выбраться из болота), видно, что чешуя у него переливается всеми цветами радуги, а на поясе блестит какое-то золотое монисто. Водяному принадлежит единственная шутка в фильме, способная вызвать легкий смешок у взрослого зрителя. Вручая короб с инструментами для постройки корабля Ивану, сомневающемуся в своих инженерно-строительных способностях, Водяной успокаивает, что достаточно набросать самый приблизительный план постройки: «Инструмент отечественный — нюансы сам подправит».



Из новых персонажей «Летучего корабля» не все настолько же оправданны и уместны, как антигерой Поль. Эпизодическая гадалка в чалме, полумаске и с золотыми зубами (Ксения Раппопорт), которую авторы при монтаже то выкидывали, то вставляли обратно, никакой принципиальной роли в сюжете не играет, только морочит царевне голову. Чуть больше пользы от Соловья-разбойника, хотя он тоже представляется несколько искусственно притянутым за уши. Впрочем, ушей как таковых у него нет. Это фантазийное существо представляет собой что-то среднее между вороном, петухом и пожилой рок-звездой в косухе с зеркалами заднего вида, пришпандоренными на плечах, с серебристыми крылышками на спине, огромным черным клювом вместо носа и массивными курьими лапами. За всем этим антуражем не узнать актрису Анну Уколову, которая лично исполнила песню Леонида Агутина «Хоп-хэй- лала-лэй» в качестве своего рода визитной карточки Соловья.



Фото: кадр из трейлера / Киноафиша Трейлеры / YouTube Поделиться Поделиться





Это не единственная в саундтреке популярная композиция более позднего времени, чем знаменитые шлягеры из мультфильма на стихи Юрия Энтина и музыку Максима Дунаевского: скажем, завершается картина композицией Найка Борзова «Верхом на звезде» в исполнении ансамбля бабок-ёжек, разбивающих в финале свои балалайки о пеньки. Модернизаторам «Летучего корабля» не откажешь в благоразумии: в отличие от тех, кто переделывал «Бременских музыкантов», они не рискнули блеснуть собственными музыкально-поэтическими талантами и пошли по более надежному пути, разгоняя 18-минутную сказку Гарри Бардина до стоминутного дворцового водевиля.

