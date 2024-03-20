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    17 апреля — круглый стол «Ипотечная доля: можно ли сократить влияние льготных программ на первичный рынок»

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    По итогам 2023 года на льготную ипотеку приходилось до 90% от всех ипотечных сделок на первичном рынке. Сейчас, по мнению Минфина, важно выработать критерии, чтобы их доля не превышала 25%. Снижению доли льготной ипотеки, с одной стороны, способствует ряд решений, принятых Центробанком, с другой — программу «Семейной ипотеки» продлили до 2030 года, а ее условия сохраняются на максимально лояльных условиях. Что происходило на ипотечном рынке Петербурга в первом квартале — обсудим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Какова доля ипотечных сделок по рынку новостроек Петербурга в первом квартале 2024 года? Как отреагировал рынок на поведение регулятора, заявления чиновников и политику банков?
    • Как вы оцениваете решение о продлении «Семейной ипотеки» до 2030 года? Будет ли она, по-вашему, трансформироваться? Какая доля на нее приходится сейчас и какой доле потенциальных покупателей она подходит?
    • Льготная ипотека в структуре розничных банковских кредитов. Взгляд со стороны финансовых организаций.
    • Какие шаги можно ожидать от властей, которые сократят долю льготной ипотеки до 25%?
    • Влияние льготных программ на цены — считаете ли вы, что именно распространение льготной ипотеки привело к разнице цен между первичным и вторичным рынками более чем в 40%?
    • Появление адресных и региональных программ поддержки ипотеки: какие направления могут быть наиболее актуальны? Для каких категорий такая поддержка будет актуальна?
    • Прогнозы на второй квартал.

    К участию приглашаются: застройщики, банки, агентства недвижимости, ипотечные брокеры.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 17 апреля 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru

    План мероприятий

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