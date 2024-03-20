17 апреля — круглый стол «Ипотечная доля: можно ли сократить влияние льготных программ на первичный рынок»

По итогам 2023 года на льготную ипотеку приходилось до 90% от всех ипотечных сделок на первичном рынке. Сейчас, по мнению Минфина, важно выработать критерии, чтобы их доля не превышала 25%. Снижению доли льготной ипотеки, с одной стороны, способствует ряд решений, принятых Центробанком, с другой — программу «Семейной ипотеки» продлили до 2030 года, а ее условия сохраняются на максимально лояльных условиях. Что происходило на ипотечном рынке Петербурга в первом квартале — обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какова доля ипотечных сделок по рынку новостроек Петербурга в первом квартале 2024 года? Как отреагировал рынок на поведение регулятора, заявления чиновников и политику банков?
- Как вы оцениваете решение о продлении «Семейной ипотеки» до 2030 года? Будет ли она, по-вашему, трансформироваться? Какая доля на нее приходится сейчас и какой доле потенциальных покупателей она подходит?
- Льготная ипотека в структуре розничных банковских кредитов. Взгляд со стороны финансовых организаций.
- Какие шаги можно ожидать от властей, которые сократят долю льготной ипотеки до 25%?
- Влияние льготных программ на цены — считаете ли вы, что именно распространение льготной ипотеки привело к разнице цен между первичным и вторичным рынками более чем в 40%?
- Появление адресных и региональных программ поддержки ипотеки: какие направления могут быть наиболее актуальны? Для каких категорий такая поддержка будет актуальна?
- Прогнозы на второй квартал.
К участию приглашаются: застройщики, банки, агентства недвижимости, ипотечные брокеры.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 17 апреля 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru