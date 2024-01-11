26 января — круглый стол «Льготная ипотека и новостройки: что будет дальше?»

Конец 2023 и начало 2024 года ознаменовались изменениями в льготных программах ипотечного кредитования. Сначала государство скорректировало программу господдержки, повысив первый взнос до 30% и уменьшив максимальную сумму для Петербурга до 6 млн рублей. А затем ряд банков, включая крупнейшие, ввели дополнительные условия для застройщиков, которые теперь должны платить комиссию за выдачу льготной ипотеки. При этом на продажи в ипотеку в 2023 году у застройщиков приходилось более 90% всех сделок, из них львиная доля — именно льготные госпрограммы.
Что будет с рынком жилья в сложившейся ситуации и как новые условия повлияют на продажи — обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Как последние изменения в льготных программах влияют и будут влиять на спрос?
- Произойдет ли перераспределение покупателей между программами?
- Почему банки меняют условия? В чем сложности с льготной ипотекой при высокой ключевой ставке?
- Затормозится ли вывод нового жилья в связи с нововведениями?
- Каковы прогнозы относительно полной отмены ипотеки с государственной поддержкой в 2024 году? Какие программы могут прийти ей на смену?
- Существуют ли альтернативы льготной ипотеке на сегодняшний день?
К участию в круглом столе приглашаются: застройщики, банки, агентства недвижимости.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 26 января 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru