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    26 января — круглый стол «Льготная ипотека и новостройки: что будет дальше?»

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    Конец 2023 и начало 2024 года ознаменовались изменениями в льготных программах ипотечного кредитования. Сначала государство скорректировало программу господдержки, повысив первый взнос до 30% и уменьшив максимальную сумму для Петербурга до 6 млн рублей. А затем ряд банков, включая крупнейшие, ввели дополнительные условия для застройщиков, которые теперь должны платить комиссию за выдачу льготной ипотеки. При этом на продажи в ипотеку в 2023 году у застройщиков приходилось более 90% всех сделок, из них львиная доля — именно льготные госпрограммы.

    Что будет с рынком жилья в сложившейся ситуации и как новые условия повлияют на продажи — обсудим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Как последние изменения в льготных программах влияют и будут влиять на спрос?
    • Произойдет ли перераспределение покупателей между программами?
    • Почему банки меняют условия? В чем сложности с льготной ипотекой при высокой ключевой ставке?
    • Затормозится ли вывод нового жилья в связи с нововведениями?
    • Каковы прогнозы относительно полной отмены ипотеки с государственной поддержкой в 2024 году? Какие программы могут прийти ей на смену?
    • Существуют ли альтернативы льготной ипотеке на сегодняшний день?

    К участию в круглом столе приглашаются: застройщики, банки, агентства недвижимости.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 26 января 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru

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