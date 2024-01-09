«Как из литого серебра». Посмотрите, как иней покрыл центр Петербурга

Смена погоды привела к метаморфозам в цветах фасада Исаакиевского собора, Александровской колонны, пьедесталов скульптур, да и всего центра Петербурга. Во вторник, 9 января, фотографы «Фонтанки» запечатлели, как выглядел город.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Колонны Исаакия побелели, покрылись инеем. Как писала Анна Ахматова: «Вновь Исакий в облаченье из литого серебра».
Петербуржцы и гости города оставляли на колоннах и пьедесталах послания, отпечатки своих ладоней.
Появившаяся белизна объясняется потеплением. В мороз температура воздуха была равна температуре камня, из-за резкого потепления материал «согреться» не успел, поэтому конденсат замерзает на колоннах и превращается в иней.