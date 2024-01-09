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    «Как из литого серебра». Посмотрите, как иней покрыл центр Петербурга

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Смена погоды привела к метаморфозам в цветах фасада Исаакиевского собора, Александровской колонны, пьедесталов скульптур, да и всего центра Петербурга. Во вторник, 9 января, фотографы «Фонтанки» запечатлели, как выглядел город.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Колонны Исаакия побелели, покрылись инеем. Как писала Анна Ахматова: «Вновь Исакий в облаченье из литого серебра».

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    Петербуржцы и гости города оставляли на колоннах и пьедесталах послания, отпечатки своих ладоней.

    Появившаяся белизна объясняется потеплением. В мороз температура воздуха была равна температуре камня, из-за резкого потепления материал «согреться» не успел, поэтому конденсат замерзает на колоннах и превращается в иней.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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