Как завести автомобиль в мороз. Инструкция на случай -25 градусов и ниже

Бортовые компьютеры петербургских автомобилей каждое утро уверенно показывают температуру ниже -20, а в некоторые дни показания заходили и за -25. Многие водители успешно заводят свои машины в такие морозы, но некоторые всё-таки испытывают проблемы с утренним пробуждением транспорта. Как правильно завести авто в холода, рассказывает «Фонтанка».



Залог успеха при старте автомобиля в морозное утро можно условно разделить на несколько этапов. Первый заключается в простом сервисном обслуживании, которое нужно проводить заранее. Старые свечи могут ухудшить работу мотора и без морозов, а слишком вязкое масло — помешать холодному пуску двигателя.

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Если машина обслужена, то стоит обратить внимание на некоторые другие моменты, помогающие в морозы не оказаться утром возле заупрямившейся машины.



Для сохранения тепла двигателя можно постелить под капот войлок или аналогичный материал. При этом нужно аккуратно уложить своеобразное одеяло, чтобы оно не попало во вращающиеся части.



Старт мотора



Перед тем как запустить мотор в морозное утро, водителю стоит совершить несколько действий. Сперва нужно включить на несколько секунд дальний свет, чтобы разогреть аккумулятор. После этого владельцам машин с механической коробкой передач стоит выжать сцепление и лишь затем поворачивать ключ.



Сам процесс старта немного различается у разных типов двигателей. Так, например, современный инжекторный ДВС проще всего заводится в морозы и требует меньше всего знаний и умений от водителей: моргнул фарами и завелся. А вот дизель капризнее: в серьезные заморозки стоит несколько раз включать зажигание, разогревая свечу накала, и лишь затем запускать мотор.



Если двигатель не заводится с «полоборота», не нужно крутить стартер до бесконечности. Попытки завода по 5–10 секунд должны идти с интервалом в 30–40 секунд . После 3–5 неудачных запусков стоит переходить к более серьезным мерам.



Если не завелась



Самой главной причиной, по которой мотор отказывается работать, является севший аккумулятор. Решить проблему на месте помогут провода и другой автомобилист. Чтобы «прикурить», нужно поставить автомобиль помощника близко к замерзшему и соединить батареи проводами, соблюдая полярность. Затем исправную машину нужно завести и дать поработать одну-две минуты, чтобы генератор подзарядил севший аккумулятор. После этого можно заводить и второй автомобиль.



Для машин с механической КПП есть еще один способ завода двигателя. Для его осуществления тоже нужен помощник, который будет таскать на тросе «пациента». Водитель «пациента» должен выжать сцепление, включить вторую или третью передачу, зажигание и на ходу плавно отпускать педаль сцепления.



Прогрев

После удачного запуска некоторые водители предпочитают сначала прогреть двигатель до рабочей температуры и только потом ехать. Однако многие автопроизводители рекомендуют владельцам современных машин ехать сразу, потому что в движении мотор прогреется быстрее, чем на холостом ходу. Это касается и бензиновых, и дизельных силовых агрегатов. При этом следует учитывать, что начинать движение следует плавно и до достижения рабочей температуры ехать в очень спокойном режиме, без злоупотребления педалью газа.



Сопутствующие мелочи

Еще несколько мелочей стоит учесть, чтобы сократить время утренней подготовки машины к старту с места стоянки.



В первую очередь стоит обратить внимание на жидкость, залитую в бачок омывателя. Производители указывают максимальную температуру, при которой «омывайка» не замерзает, однако эти данные чаще всего не соответствуют действительности. Чтобы удостовериться, что жидкость не замерзнет в шлангах и бачке, можно купить одну канистру приглянувшегося средства и положить ее в багажник. Если за ночь емкость замерзнет, то заливать ее содержимое в автомобиль не стоит.

