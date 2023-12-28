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    29 января — Круглый стол «Нейросеть как символ года: что может искусственный интеллект»

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    Существительное «нейросеть» стало словом 2023 года по версии «Грамота.ру». Оно было выбрано по итогам анализа больших данных, частоты запросов, оценки экспертов, среди которых были лингвисты, социологи и другие специалисты.

    Зарубежные словари также отметили все более активное присутствие технологий в нашей жизни. Так, британский словарь Collins English Dictionary назвал словом года AI (artifical intelligence — искусственный интеллект), обозначив его как «следующую технологическую революцию». Кембриджский словарь, в свою очередь, выбрал словом года «галлюцинировать» (hallucinate), но не в привычном нам значении, а как выдачу ИИ ложной информации. Нейросети плотно проникают в жизнь, и на круглом столе «Фонтанки» мы обсудим, чего достигли нейросети в 2023 году, где они применяются и как влияют на бизнес и жизнь.

    Вопросы для обсуждения:

    — В каких сферах сейчас наиболее активно применяется искусственный интеллект? Каких целей помогает достичь его применение?

    — Российские нейросети — особенности, распространенность, применение?

    — Обучение нейросетей — какие ресурсы для этого требуются? Новая профессия

    — Стоит ли сотрудникам опасаться замены нейросетями? Какие процессы упрощает искусственный интеллект?

    — Правдивость информации в нейросетях — как бороться с искусственно созданными фейками?

    — Куда еще не ступала нейросеть — перспективы развития применения искусственного интеллекта.

    К участию приглашаются — разработчики нейросетей, представители IT-сообщества, компании, использующие искусственный интеллект в своей работе.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 16:00 / 29 января 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Дарья Гуськова, +7 (981) 943–16–75, d.guskova@fontanka.ru

    План мероприятий

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