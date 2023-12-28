29 января — Круглый стол «Нейросеть как символ года: что может искусственный интеллект»

Существительное «нейросеть» стало словом 2023 года по версии «Грамота.ру». Оно было выбрано по итогам анализа больших данных, частоты запросов, оценки экспертов, среди которых были лингвисты, социологи и другие специалисты.



Зарубежные словари также отметили все более активное присутствие технологий в нашей жизни. Так, британский словарь Collins English Dictionary назвал словом года AI (artifical intelligence — искусственный интеллект), обозначив его как «следующую технологическую революцию». Кембриджский словарь, в свою очередь, выбрал словом года «галлюцинировать» ( hallucinate) , но не в привычном нам значении, а как выдачу ИИ ложной информации. Нейросети плотно проникают в жизнь, и на круглом столе «Фонтанки» мы обсудим, чего достигли нейросети в 2023 году, где они применяются и как влияют на бизнес и жизнь.



Вопросы для обсуждения:



— В каких сферах сейчас наиболее активно применяется искусственный интеллект? Каких целей помогает достичь его применение?



— Российские нейросети — особенности, распространенность, применение?



— Обучение нейросетей — какие ресурсы для этого требуются? Новая профессия



— Стоит ли сотрудникам опасаться замены нейросетями? Какие процессы упрощает искусственный интеллект?



— Правдивость информации в нейросетях — как бороться с искусственно созданными фейками?



— Куда еще не ступала нейросеть — перспективы развития применения искусственного интеллекта.



К участию приглашаются — разработчики нейросетей, представители IT-сообщества, компании, использующие искусственный интеллект в своей работе.



По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»



Круглый стол пройдет в 16:00 / 29 января 2024 года



По вопросам участия обращаться:



Дарья Гуськова, +7 (981) 943–16–75, d.guskova@fontanka.ru