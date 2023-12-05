Спасла секунда. В Москве сносили здание, и стена упала прямо на дорогу

Операция по сносу старого здания в Москве едва не завершилась трагедией. Часть стены рухнула прямо на дорогу — еще пара секунд, и под обломками оказался бы автомобиль. Видео инцидента публикуют 5 декабря московские телеграм-каналы и портал MSK1.RU.
Уточняется, что стена рухнула при сносе здания 7-го корпуса столичного Российского университета транспорта в Минаевском переулке. После ЧП там заблокировано движение трамваев — обломки порвали провода.
За несколько секунд до обвала место падения кирпичей миновали также пешеходы.
Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка по информации об обрушении стены при сносе здания корпуса Российского университета транспорта. По ее результатам будет дана оценка соблюдению требований градостроительного законодательства при проведении указанных работ.