Каркнул «Нетфликс»: Невермор! Каким получился сериал «Падение дома Ашеров»

Но медленно тлеющие, слегка сентиментальные «слоубернеры» Флэнагана — «Призрак дома на холме», «Полуночная месса» — как раз в меньшей степени про общественные катаклизмы. Его, в первую очередь, интересует семья. Клан. Дом. И их катастрофический крах, конечно.



Титры, звучит пинкфлойдовский Another Brick in the Wall — еще один кирпич в стену дома, который, несомненно, рухнет...



У Эдгара По все, что осталось от рода Ашеров, — это юные болезненные близнецы Родерик и Мэдлин, погибшие вместе со своей усадьбой. У Флэнагана, который перенес действие в наши дни, близнецы уже в годах — они руководят огромным фармацевтическим концерном, купающимся в деньгах и власти. Деньги эти нажиты буквально на крови миллионов: Ашеры не стесняются ни в каких методах, сливают токсичные отходы куда попало и производят смертоносные наркотики под видом безобидных обезболивающих (это, кстати, взято прямиком из жизни: Ашеры срисованы с фармацевтического клана Саклеров, которые точно так же подсадили всю Америку на свои опиоиды).