Среда заела. Чем интересен новый сериал «Уэнсдей» Тима Бертона на «Нетфликс»?

Тут её играет молодая актриса Дженна Ортега — и ей ещё достанутся лавры Кристины Риччи. В основном её задача — презрительно молчать, сверля собеседника яростным взглядом черных глаз, или безэмоционально, односложно отвечать. Но в этом показном равнодушии сжато столько энергии, что хватит на освещение всего Невермора. Уэнсдей как бы воплощает в себе концентрат всей мировой подростковой скорби, раздражения и амбиций — и поэтому не может не стать героиней нового поколения. А уж как она эмоционально играет на виолончели!.. Вместо классической забавной темы Аддамсов тут звучат Nothing Else Matters и Paint it Black — в знак того, что тут всё посерьёзней.