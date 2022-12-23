В новосибирском Музее смерти рассказали, почему повторили танец Уэнсдэй Аддамс

Танец Уэнсдэй Аддамс из сериала «Уэнсдей» лег в основу флешмоба, который повторяют знаменитости — но не только. В Музее мировой погребальной культуры (другое название — Музей смерти), расположенном в Новосибирске, танец мрачной девушки повторили экскурсовод и директор.



«Мир фанатеет от танца бесподобно мрачной Уэнсдэй Аддамс. Он настолько зажигателен, что в пляс пустились наша экскурсовод Евгения Юдина и даже наша директор Татьяна Якушина! Но, в отличие от тиктокеров, танцующих под Леди Гагу, мы чтим корни. Только Goo Goo Muck от группы The Cramps!» — прокомментировали видео в группе музея «ВКонтакте» 21 декабря.

