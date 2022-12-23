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    В новосибирском Музее смерти рассказали, почему повторили танец Уэнсдэй Аддамс

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    Танец Уэнсдэй Аддамс из сериала «Уэнсдей» лег в основу флешмоба, который повторяют знаменитости — но не только. В Музее мировой погребальной культуры (другое название — Музей смерти), расположенном в Новосибирске, танец мрачной девушки повторили экскурсовод и директор.

    «Мир фанатеет от танца бесподобно мрачной Уэнсдэй Аддамс. Он настолько зажигателен, что в пляс пустились наша экскурсовод Евгения Юдина и даже наша директор Татьяна Якушина! Но, в отличие от тиктокеров, танцующих под Леди Гагу, мы чтим корни. Только Goo Goo Muck от группы The Cramps!» — прокомментировали видео в группе музея «ВКонтакте» 21 декабря.

    Автор: <a href="https://vk.com/funeralmuseum" target="_blank" class="io-leave-page _">Музей мировой погребальной культуры/Музей смерти</a>

    В интервью «Газете.ру» 23 декабря директор музея рассказала, что ролик они «делали чисто для себя, покайфовать и посмотреть, как выйдет», а сама она появилась в нем со шваброй — потому что убиралась перед съемками другого видеоматериала. С ее слов, эксперимент получил больше положительных отзывов, но пытаться объяснять что-либо недоброжелателям она не планирует: кому-то нравится, кому-то нет, и это нормально.

    Музей погребальной культуры в Новосибирске открылся в 2014 году, инициатива принадлежала местному бизнесмену Сергею Якушину. В коллекции — свыше 10 тысяч экспонатов, включая траурные платья, катафалки, картины, скульптуры.

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