Сериал Тима Бертона «Уэнсдэй» побил рекорд Netflix по просмотрам за неделю

Сериал Тима Бертона «Уэнсдэй», рассказывающей о подросшей девочке из семейки Аддамс, побил рекорд Нетфликса по просмотрам англоязычных сериалов за неделю. Его смотрели 341,2 миллиона часов, он занял первую строчку популярности в 83 странах.



Предыдущий рекорд принадлежал «Очень странным делам 4». О смене лидера рассказала в соцсетях сама стриминговая компания 29 ноября.



Сериал с Дженной Ортегой «Уэнсдэй» вышел 23 ноября, четвертый сезон «Очень странных дел» — 27 мая 2022 года.



Ранее обозреватель «Фонтанки» рассказал, чем интересен новый сериал, вобравший черты фильмов Барри Зонненфельда про Аддамсов и «Гарри Поттера».

