Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега сыграла главную роль в «Крике 6»: трейлер

20-летняя актриса Дженна Ортега, в последние месяцы активно обсуждаемая в контексте выхода сериала Тима Бертона «Уэнсдей», развивающего сюжет «Семейки Аддамс», скоро появится еще в одной премьере. Звезда вернется к роли Тары Карпентер в фильме «Крик 6» (продолжение картины «Крик» режиссёров Мэтта Беттинелли-Олпина и Тайлера Джиллетта 2022 года).



Трейлер нового фильма появился в Сети 19 января. Саму картину ждут на экранах 10 марта. «После убийств, совершенных человеком в маске Призрачного лица, четверо выживших покидают Вудсборо и начинают новую жизнь», — говорится в описании сюжета, однако очевидно, что что-то идет не так с самого начала.

