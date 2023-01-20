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    Кино

    Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега сыграла главную роль в «Крике 6»: трейлер

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    20-летняя актриса Дженна Ортега, в последние месяцы активно обсуждаемая в контексте выхода сериала Тима Бертона «Уэнсдей», развивающего сюжет «Семейки Аддамс», скоро появится еще в одной премьере. Звезда вернется к роли Тары Карпентер в фильме «Крик 6» (продолжение картины «Крик» режиссёров Мэтта Беттинелли-Олпина и Тайлера Джиллетта 2022 года).

    Трейлер нового фильма появился в Сети 19 января. Саму картину ждут на экранах 10 марта. «После убийств, совершенных человеком в маске Призрачного лица, четверо выживших покидают Вудсборо и начинают новую жизнь», — говорится в описании сюжета, однако очевидно, что что-то идет не так с самого начала.

    Автор: Paramount Pictures/YouTube

    Ранее Дженна Ортега уже давала интервью журналистам по поводу предстоящей картины, где заявила, что теперь Призрачное лицо станет еще более агрессивным и жестоким. Также уже было объявлено, что действие картины разворачивается в Нью-Йорке.

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