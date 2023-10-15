Умер директор музея Ахматовой. Ему было 55 лет

В Петербурге скончался директор музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Борис Архаров. Он работал там
О гибели директора 15 октября сообщается в группе музея. «В нашем музее большое горе. Сегодня утром не стало Бориса Анатольевича Архарова, нашего директора. Ему было
Соболезнования выразил губернатор Петербурга Александр Беглов. «Ушел из жизни человек, возглавлявший один из самых удивительных петербургских музеев. В его развитие Борис Архаров вкладывал не только свои опыт и знания, но и душу. Он был инициатором и автором многих проектов. Среди них — радио "Фонтанный дом", проект "Шереметевский квартал" музея Анны Ахматовой, музей театрального и музыкального искусства и театра "На Литейном". Он принимал активное участие в создании музея-квартиры Иосифа Бродского "Полторы комнаты"», — цитирует губернатора пресс-служба Смольного.