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    Умер директор музея Ахматовой. Ему было 55 лет

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    В Петербурге скончался директор музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Борис Архаров. Он работал там 12 лет.

    О гибели директора 15 октября сообщается в группе музея. «В нашем музее большое горе. Сегодня утром не стало Бориса Анатольевича Архарова, нашего директора. Ему было 55 лет. Из них 12 он жил музеем. Больше слов у нас пока нет. Онемели», — сказано в сообщении.

    Соболезнования выразил губернатор Петербурга Александр Беглов. «Ушел из жизни человек, возглавлявший один из самых удивительных петербургских музеев. В его развитие Борис Архаров вкладывал не только свои опыт и знания, но и душу. Он был инициатором и автором многих проектов. Среди них — радио "Фонтанный дом", проект "Шереметевский квартал" музея Анны Ахматовой, музей театрального и музыкального искусства и театра "На Литейном". Он принимал активное участие в создании музея-квартиры Иосифа Бродского "Полторы комнаты"», — цитирует губернатора пресс-служба Смольного.

    © Фонтанка.Ру

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